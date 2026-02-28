От аномальных –37 до оттепели +11: какой будет погода в России 2–8 марта

Несмотря на первый месяц весны, далеко не везде стоит готовиться к лучшему. Если в центре в европейской части страны ожидается небольшая оттепель, то на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке — 30-градусные морозы со снегопадами и метелями. С прогнозом погоды в РФ на неделю с 2 по 8 марта NEWS.ru ознакомила научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

Надолго ли в Центр России придет оттепель

В Москве и Подмосковье 2 марта облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в столице 2–4 градуса тепла, по области кое-где мороз до –1, местами гололедица.

Во вторник и среду облачно с прояснениями, в некоторых районах пройдет снег, 3 марта температура в диапазоне от –4 до +1 градуса, в ночь на 4 марта похолодает до минус 5–10 градусов, днем в среду от –3 до +2.

Ближе к выходным по ночам в столице от –4 до +1, в дневное время — от –1 до +4 градусов, местами снег или снег с дождем. Но по предварительным прогнозам на уикенд осадки прекратятся.

На севере Центрального федерального округа (в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях) ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. По ночам в начале недели от –2 до +4, днем — до +6, во второй половине периода в ночные часы до минус 5–10, днем не выше +3 градусов.

На юге Центрального федерального округа и в регионах Центрального Черноземья преобладающая температура в ночь на понедельник от –4 до +1 градуса, днем от нуля до +5. К среде подморозит до минус 4–9 градусов ночью, а днем — от –2 до +3. На протяжении рабочей недели прогнозируются осадки в виде дождей и снега.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Петербурге и Ленинградской области в понедельник ожидается от –3 до +2 градусов ночью и до +4 в дневные часы. К середине периода ночные температуры будут колебаться в диапазоне от –1 до –6 градусов, а дневные — от нуля до +5. В Карелии, Мурманской, Новгородской, Псковской и Вологодской областях в ночь на вторник местами подморозит до –10 градусов, в дневное время в течение рабочей недели от –3 до +3. Во всех этих регионах ожидаются снегопады и мокрый снег, местами дожди.

Где ожидается гололедица и лавины

На севере Поволжья (в Татарстане, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях) будет наблюдаться постепенное понижение температурного фона. Если в понедельник здесь оттепель с мокрым снегом и дождями при максимальной дневной температуре до +2 градусов и минимальной ночной — до –7, то во вторник ночью местами подморозит уже по –9, а днем — в диапазоне от –1 до –6. В ночь на среду морозы окрепнут до минус 12–17 градусов, днем — минус 4–9 и снегопады. Сильная гололедица в понедельник прогнозируется в Татарстане.

В Мордовии, Башкортостане, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Саратовской и Оренбургской областях дожди со снегом ожидаются в понедельник и вторник. В эти дни по ночам термометры покажут от –5 до +1 градуса, днем — в диапазоне от –2 до +4. Со среды начнется похолодание. Ночные морозы здесь ожидаются до –10 градусов, а днем — от –1 до –6, при этом прогнозируется снег.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Калмыкии, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях в понедельник без осадков, днем до +8 градусов, ночью от нуля до –5. В последующие сутки местами возможен снег с дождем и станет прохладнее примерно на два градуса. К среде ночью местами столбики термометров опустятся до –5, днем потеплеет не выше +4.

На Кубани, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа в понедельник без осадков, днем до +10 градусов, в ночь на 2 марта — от –4 до +1. В горах Адыгеи и Краснодарского края лавиноопасно. Во вторник днем от+6 до +11 и от –1 до +4 в ночное время, дожди со снегом. Осадки продолжатся и в среду, по ночам местами подморозит до –2, днем — плюс 2–7 градусов.

В каких регионах будет аномально холодно

На Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе местами в течение недели пройдет снег, во вторник без осадков при аномальных температурах, которые будут ниже климатической нормы на 10–15 градусов. По ночам 2 и 3 марта от –31 до 37, днем — минус 22–27, со среды морозы немного отступят и в ночное время не опустятся ниже –35, днем 4 марта — в диапазоне от –20 до –25 градусов.

Также морозно в центре и на юге Урала, при этом в будни здесь ожидаются снегопады. В Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях в ночь на понедельник столбики термометров опустятся до минус 17–22 градусов и ниже, днем — от –6 до –11. Во вторник соответственно минус 15–20 и минус 5–10 градусов, в среду дневная температура останется прежней, а по ночам от –12 до –17 градусов.

В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае в понедельник местами (особенно под Омском) ожидаются 30-градусные ночные морозы, днем — в диапазоне от –14 до –19, местами снег. Во вторник новью от –23 до –28 градусов, днем — минус 8–13, местами также возможны снегопады. В среду вероятность осадков усилится, но «потеплеет» до минус 17–22 градусов ночью и минус 3–8 в дневные часы.

В Туве, Хакасии, Республике Алтай, а также на юге Красноярского края также сильные морозы. По ночам в течение недели в диапазоне от –26 до –36 градусов (наиболее холодно будет 3 марта). Днем в понедельник минус 15–20, во вторник — минус 12–17, в среду — минус 8–13. Местами здесь ожидаются снегопады за исключением вторника.

На севере Красноярского края местами будет идти снег при температуре в ночные часы от –30 до –36 градусов, а днем — от –19 до –26.

В Якутии преобладающая температура по ночам от –29 до –35 градусов, днем — от –17 до –23. Но в отдельных районах и днем не выше минус 26–30 градусов, а по ночам на севере и северо-востоке республики до –40.

Линии электропередачи в Якутске Фото: Андрей Сорокин/РИА Новости

Где стоит ждать метели, снегопады и сильные ветра

На Чукотке в понедельник и вторник местами снег, со среды осадки прекратятся. Температура по ночам от –28 до –35 градусов, днем — минус 18–26.

В Магаданской области и на севере Камчатки местами снег, по ночам в диапазоне от –12 до –21 градуса, днем — минус 4–11. На юге Камчатки в дневные часы термометры покажут от нуля до –2 градусов, по ночам — от –4 до –8. В понедельник на юго-западном побережье полуострова ожидается ветер до 25–30 метров в секунду.

На юге Хабаровского края, в Амурской и Еврейской автономной областях в начале недели местами снег, который усилится к среде. В понедельник ночные морозы до минус 25–30 градусов, днем — от –9 до –14. Со вторника по ночам от –18 до –25, днем — от –4 до –12 с тенденцией к потеплению к 4 марта.

На Сахалине дожди и снегопады ожидаются на протяжении почти всей недели. В понедельник на островах сильный снег с метелью, в горах лавиноопасно. На юге Курильской гряды 2 марта сильный мокрый снег будет сопровождаться ветром до 23–28 метров в секунду. Температура воздуха в Сахалинской области и Приморском крае в ночь на понедельник и вторник от –10 до –17, днем — от –5 до +3. В среду ночные минимумы поднимутся до минус 6–11 градусов, днем — в диапазоне от –2 до +3 градусов. В Приморье также прогнозируются осадки в виде дождей со снегом.

Читайте также:

Влажный ветер и холод до –1? Погода в Москве в начале мая: чего ждать

Удушающее пекло и жара до +35? Погода в Москве в начале июня: чего ждать

Подарок на праздник: метеорологи раскрыли, когда в Москве сойдет снег

Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить