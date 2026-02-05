Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 19:10

Кратковременные дожди и тепло до +10? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
По предварительным прогнозам, основанным на статистических данных, апрель 2026 года принесет в Москву ливни и потепление. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 30 апреля, ждать ли кратковременных дождей и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в апреле

По предварительным прогнозам, в начале месяца, с 1 по 10 апреля, дневные температуры составят от +5 до +8 градусов, а ночью столбик термометра будет опускаться до нуля градусов. В первые дни апреля возможны небольшие ночные заморозки до −1 градуса. Погода обещает быть пасмурной и сырой, с осадками в виде мокрого снега и дождя. В это время снежный покров, если он сохранился, начнет активно таять. Среднее атмосферное давление будет находиться в районе 743–745 мм ртутного столба, ветер будет слабым.

Вторая декада, с 11 по 20 апреля, принесет более ощутимое весеннее тепло. Температура воздуха в дневные часы достигнет отметок +10 градусов, а ночные показатели будут колебаться от +1 до +5 градусов. Синоптики предупреждают, что апрель 2026 года может оказаться холоднее обычного, с частыми дождями и мокрым снегом.

Самым теплым периодом станет завершающая треть месяца, с 21 по 30 апреля. Прогнозируется, что днем воздух будет прогреваться до +13 градусов, а ночью температура установится в диапазоне от +4 до +9 градусов. Осадков в этот период выпадет меньше, а световой день существенно увеличится. По обобщенным данным, в апреле в Москве в среднем бывает около восьми солнечных дней.

Таким образом, в Москве в апреле прогнозируются кратковременные дожди и тепло до +10 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в апреле

В Санкт-Петербурге начало месяца, с 1 по 10 апреля, встретит жителей города прохладной погодой. Согласно прогнозу, в первые числа дневные температуры будут колебаться в диапазоне от +4 до +6 градусов, а ночью столбик термометра может опускаться до −2 градусов. К концу первой декады ожидается небольшое потепление до +7 градусов днем. Погода в этот период будет преимущественно пасмурной, с периодическими осадками и умеренным западным или северо-западным ветром со скоростью 3–5 м/с.

Во второй декаде апреля, с 11-го по 20-е число, дневные значения температуры будут постепенно повышаться до +11 градусов. Ночью температура поднимется от нуля до +5 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Согласно статистическим прогнозам, с 21 по 30 апреля температура воздуха в Северной столице днем будет находиться в диапазоне от +10 до +12 градусов. Ночью столбик термометра будет показывать +6 градусов. Ветер в эти дни будет умеренным, западным или северо-западным.

