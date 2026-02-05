Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 11:12

Магнитные бури сегодня, 5 февраля: что завтра, сильные боли, гипертония

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 5 февраля, Землю накрыла магнитная буря уровня G1, сообщили ученые из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 февраля

По данным ученых ИКИ РАН, сегодня в течение дня магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии.

«Регистрируется начало магнитных бурь планетарного масштаба. В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3. Эти бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность, наблюдающуюся с начала месяца», — рассказали специалисты ИКИ РАН.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил, что за первые три дня февраля на Солнце было зарегистрировано пять вспышек высшего класса X и около пяти десятков вспышек уровня M. Также есть вероятность возникновения магнитной бури завтра, 6 февраля.

«В такой ситуации сегодня после полуночи геомагнитное поле стало возмущенным, а после шести часов утра возмущения магнитосферы Земли достигли уровня слабой магнитной бури G1. В течение ближайших трех дней геомагнитное поле останется в возмущенном состоянии, при этом временами возможен рост возмущений до уровня магнитных бурь. Пока магнитные бури прогнозируются слабыми, однако большая и активная группа солнечных пятен, способная вызвать новые вспышки и выбросы в сторону Земли, будет находиться близко к линии Солнце — Земля еще два дня, так что высока вероятность более негативного сценария», — добавил метеоролог.

Как сильно магнитные бури могут повлиять на здоровье человека

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский в комментарии NEWS.ru объяснил, что у всех людей недомогания во время геоударов проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — сказал он.

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков пояснил, что магнитная буря может быть смертельно опасной для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания геомагнитного поля провоцируют обострение болезней вроде гипертонии.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — заявил медик.

Иван Смирнов
