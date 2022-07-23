Врач объяснил, кто особенно скверно чувствует себя при магнитных бурях Врач Серебрянский объяснил, кто особенно скверно себя чувствует при магнитных бурях

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Магнитные бури приводят к бурным процессам в организме, в этот период число вызовов скорой помощи значительно увеличивается, в больницы часто поступают пациенты с инсультами, инфарктами, бронхиальной астмой, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный врач России доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский. По его словам, у всех людей недомогания проявляются по-разному, но особенно скверно чувствуют себя пациенты с симптомами гипертонического криза.

Недомогания могут быть связаны с изменением скорости ветра или артериального давления. Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме, — отметил Серебрянский.

Врач добавил, что в период магнитных бурь случается больше аварий, некоторые испытывают депрессию, а другие, наоборот, перевозбуждены. Кроме того, возрастает число конфликтных ситуаций, например супруги могут поссориться без причины. В случае наличия патологии шизофрении или другой патологии эти заболевания могут обостряться и привести к тяжелым последствиям, подытожил Серебрянский.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» метеоролог Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru заявил, что Москву в ближайшие дни ожидает крайне жаркая погода и практически полное отсутствие дождей. Он отметил, что в столице будет повышаться давление, и посоветовал москвичам следить за своим состоянием.