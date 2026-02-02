«Журналистика жива!» Как прошло вручение ежегодной Премии Никиты Цицаги

Анна Книшенко (в центре) Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов, и главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова в редации NEWS.ru

В Москве прошло вручение II ежегодной Премии имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце», инициатором и организатором которой выступил информационный федеральный сайт NEWS.ru. Победителем стала команда арабской редакции телеканала RT во главе с телеведущей, военным корреспондентом Анной Книшенко за репортаж из курского приграничья «Военные медики на передовой».

Кто такой Никита Цицаги

Никита Цицаги — корреспондент NEWS.ru, который одинаково хорошо снимал фоторепортажи и писал статьи. Он неоднократно работал в зоне проведения специальной военной операции. Прежде всего Цицагу интересовали судьбы простых людей, которые оказались в центре боевых действий. Они становились героями его материалов. Цицаги готовил репортажи о добровольцах бригады «Пятнашка», военных врачах и священнике, а также об ударах ВСУ по Донецку и Белгороду. Кроме того, корреспондент посещал село Новая Таволжанка в Белгородской области, когда регион атаковли диверсанты противника.

16 июня 2024 года Цицаги погиб по пути к Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольское Волновахского района Донецкой Народной Республики. Он попал под обстрел FPV-дронов. Репортеру было всего 29 лет.

«Беспилотник, запущенный украинскими боевиками, целенаправленно, сознательно ударил по российскому журналисту во время подготовки репортажа», — заявила представитель МИД России Мария Захарова. Убийство корреспондента также осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

В память о коллеге редакция NEWS.ru учредила премию «Взгляд сквозь сердце». Она вручается авторам журналистских материалов о людях, оказавшихся в тяжелой ситуаци из-за природных, техногенных, экологических, социальных потрясений, военных конфликтов и других катаклизмов.

«Конкуренция была очень напряженная»

Журналисты, фото- и видеокорреспонденты из Москвы, Белгорода, Тюмени, Кузбасса, Орска, Санкт-Петербурга и многих других городов прислали свои материалы NEWS.ru. В состав жюри вошли Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, член Совета по правам человека при президенте России Юлия Белехова, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, правозащитник Ева Меркачева, Герой России и военкор ВГТРК Евгений Поддубный, а также главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

«Мы получили больше сотни работ, конкуренция была очень напряженная», — сказала Сабурова.

Жюри остановило свой выбор на репортаже о военных медиках, подготовленном командой арабской редакции RT во главе с телеведущей, военным корреспондентом Анной Книшенко. В работе принимали участие Кирилл Вагин, Иван Разумовский, Анастасия Тарасова, Владимир Баталин и Павел Зотов.

В материале, вышедшем в эфир весной 2025 года, журналисты RT рассказали о том, как медики из 810-й бригады морской пехоты спасали жизни раненых солдат и мирных жителей в курском приграничье. На операционном столе чаще всего оказывались пострадавшие с минно-взрывными травмами. Военные ВСУ дистанционно минировали территории, применяли кассетные боеприпасы и дроны. Один из наиболее драматичных эпизодов репортажа — рассказ о том, как медики оперировали мужчину с неразорвавшимся снарядом на шее. Были задействованы две группы: одна оперировала раненого, а другая готовилась помочь первой в случае неудачи.

«Такие репортажи, живые и настоящие, доказывают, что журналистика в России жива! Отдельно хочется отметить, как подчеркнута схожесть сегодняшних событий и периода Великой Отечественной войны», — сказала Сабурова на церемонии вручения награды.

Книшенко в свою очередь отметила важность премии.

«Когда я только о ней узнала, услышала ее название — „Взгляд сквозь сердце“ — сразу поняла, что это мое! Самое важное — рассказывать о конкретных людях, о ситуациях, в которые они попадают. Если им удается помочь — получаешь удовлетворение от профессии. Так можно сделать мир чуточку лучше», — сказала журналистка.

«Один за всех и все за одного»

После вручения премии съемочная группа Книшенко в неформальной обстановке пообщалась с руководством редакции NEWS.ru.

«Это всегда командная работа, всей репортажной группы. Прикрываем, помогаем. у журналистики есть будущее», Мы вместе, бывает, проводим больше времени, чем со своими семьями. Едим буквально одной ложкой из одной тарелки», — сказала Книшенко.

«Вы молодцы, что так держитесь друг за друга», — отметила руководитель направления маркетинг и PR NEWS.ru Полина Анисимова.

«Журналисты должны поддерживать коллег. Не только в рамках редакции, но во всем профессиональном сообществе. Да, есть конкуренция. Но не нужно видеть друг в друге только конкурентов. Должна быть и поддержка, чувство профессии. В этом случае у журналистики есть будущее», — заключила Сабурова.

