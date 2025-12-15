«Горжусь сыном»: истории 12 российских военкоров, погибших на СВО

Церемония прощания в Москве с военным фотокорреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром

15 декабря — День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В честь этой даты NEWS.ru вспоминает военных корреспондентов российских СМИ, которые работали в зоне проведения специальной военной операции, снимали репортажи о жизни людей и военных и стали жертвами атак со стороны ВСУ.

Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги

Военкор NEWS.ru Никита Цицаги погиб 16 июня 2024 года в районе Никольского монастыря под Угледаром. Он ехал снимать репортаж о жизни монахов в зоне проведения СВО, когда его машину атаковал беспилотник ВСУ.

Военкор «Коммерсанта» Александр Черных рассказал NEWS.ru, что виделся с Никитой накануне его гибели. По его словам, все коллеги пытались отговорить его ехать в монастырь по «дороге смерти», которая пробивается украинскими FPV-дронами.

«Он был настоящим журналистом, как из книжек и голливудских фильмов. Очень смелый парень, к сожалению, до безрассудства. Мы не смогли его переубедить. Кажется, он даже немного на нас обиделся. Мол, чего мы его учим, он ведь видел на войне не меньше нашего», — вспоминает Черных.

Он рассказал, что Цицаги поехал вечером, так как в темноте было больше шансов проскочить мимо дронов, но в этот раз все закончилось трагически.

Руководитель службы мультимедиа NEWS.ru Денис Бочаров вспоминает, что познакомился с Никитой в ходе обсуждения снимков, которые редакция хотела бы получить от него по итогам очередной поездки.

«Каждая его фотография — будто сам там побывал. Ярко, эмоционально, интересно. Никита был не из тех, кому нужно было рассказывать, где и что нужно снимать для качественного фото. Он был из другого теста. Не искал легких путей в добыче материала. Темы находил сам и договаривался с героями — и писал, и снимал. Одним словом, человек-оркестр. И чертовски хороший оркестр», — сказал Бочаров.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Впервые Никита Цицаги попал под обстрел вместе со своим коллегой — военным корреспондентом «Комсомольской правды» Григорием Кубатьяном в июне 2023 года. Тогда они вместе делали материал о Новой Таволжанке.

«Если в Шебекино еще был какой-то поток людей, то в Таволжанке были опустевшие наши блокпосты. Были прилеты. Я уже думал, что надо поворачивать назад, потому что ничем хорошим для нас это не закончится, а Никита тогда сказал: „Давай проедем еще немножко, хоть чуть-чуть посмотрим, что там“. Я поддался на этот молодой авантюризм и подумал даже: „И правда, что мы за журналисты такие, если толком ничего не увидим“», — поделился воспоминаниями Кубатьян.

Он рассказал, что противник заметил их с Цицаги с дрона — целенаправленно пытались убить. Его поразило, как в этот момент действовал корреспондент NEWS.ru.

«Я помню, что Никита вел себя довольно смело. Мы быстро нашли место, где можно спрятаться, и он продолжал снимать, несмотря на то, что именно по нам, по нашей машине стреляли, нас хотели убить. Он продолжал выполнять свою работу. Меня тогда это впечатлило и даже восхитило, потому что все-таки в такой момент хочется самому спастись, а он продолжает снимать», — рассказал спецкор «КП».

В Следственном комитете России пообещали установить всех причастных к его гибели. Журналисту, который работал в зоне боевых действий с 2022 года, было 29 лет. Редакция NEWS.ru учредила премию имени погибшего коллеги.

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов Прощание с оператором «Звезды» Андреем Пановым в Нижнем Новгороде Фото: Ярослав Гунин/ТАСС

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов погиб 25 марта 2025 года в районе поселка Михайловка ЛНР. По автомобилю, где находилась съемочная группа, прицельно ударили двумя ракетами HIMARS. Андрей погиб на месте.

«Это был не просто оператор, а воин с камерой. Он даже позывной себе придумал — Русич. Много раз порывался пойти добровольцем в зону СВО… Меня поразило, как он смело шагнул вперед вместе с нашими военными, ничего не боясь», — рассказал о Панове военкор «Звезды» Игорь Лапик.

Оператор «Звезды» Кирилл Матвеев рассказал, что Панов был спокойным, надежным, бесстрашным человеком. Он более 10 лет работал на телеканале «Звезда», был в горячих точках — Южной Осетии, Сирии, Израиле. Матвеев называл Панова «образцом фронтового оператора».

«На СВО — с первых дней. Андрей смело шагал с военными, корреспонденты чувствовали себя с ним очень уверенно», — сказал Матвеев.

Панова посмертно наградили орденом Мужества, его получила семья военкора.

Водитель телеканала «Звезда» Александр Сиркели

Водитель телеканала «Звезда» Александр Сиркели погиб 25 марта 2025 года вместе с Андреем Пановым от удара двух ракет HIMARS по их автомобилю. У него остались жена, 23-летний сын и 11-летняя дочь.

Как отмечает Игорь Лапик, Сиркели был настоящим телевизионным водителем. Он мог везти съемочную группу «когда, куда и сколько угодно».

«Он был полноценным участником съемочного процесса. Был, по сути, тоже журналистом», — считает он.

Кирилл Матвеев в свою очередь рассказал, что Александр проходил срочную службу в погранвойсках, а это «закалка на всю жизнь». По его словам, в зону СВО Сиркели в течение трех лет выезжал по пять-шесть раз в месяц.

«Все его запомнили как добросовестного, отзывчивого, надежного человека. Все задачи Александр выполнял вовремя. В коллективе пользовался огромным авторитетом. Когда случалась срочная командировка, если кто-то отказывался, Александр всегда был готов помочь, сесть за руль, даже если это были его законные выходные дни», — вспомнил Матвеев.

Портрет водителя Александра Сиркели установлен в здании телеканала «Звезда» в Москве Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Корреспондент «Известий» Александр Федорчак

В атакованной HIMARS машине находился также корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Он погиб от полученных ранений вместе с коллегами. Журналист работал на Купянском направлении, свой последний репортаж снял буквально накануне. В нем он рассказывал, что российские войска в Харьковской области сжимают полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска.

Федорчак родился в Феодосии, учился на факультете славянской филологии и журналистики Таврического национального университета имени Вернадского. На момент смерти ему было 28 лет.

«Он очень любил Россию. Очень ценил своих друзей, тех, кто находится на фронте, коллег. Много, что имел, отдавал. Смело шел на риск — считал, что его работа тоже приближает нашу общую победу», — рассказал о нем военкор Андрей Лазарев.

Друг и коллега Федорчака Денис Кулага вспоминает, что Александр был сверхактивным человеком и мог работать круглосуточно. В своей первой командировке в качестве корреспондента «Известий» он очень переживал за то, чтобы никому не навредить и не помешать своей работой.

«Удивительный подход. Военкоры же обычно, наоборот, рвутся всегда вперед. А в Саше была эта внутренняя деликатность, тактичность. Он старался быть внимательным ко всем», — сказал Кулага.

Военкор «Звезды» Никита Гольдин

Военкор Никита Гольдин скончался в апреле 2025 года от травм, полученных при атаке на машину с журналистами под Михайловкой в ЛНР. Он получил осколочное ранение головы. Целый месяц врачи боролись за его жизнь. Журналисту было 25 лет. У него остались жена и маленький сын.

Гольдин был выпускником Военного университета Минобороны России, он окончил вуз с красным дипломом. Работал на «Звезде» с лета 2024 года.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Я пять лет шел к этому, чтобы стать специалистом в области информационного обеспечения. Мы работаем с журналистами, помогаем им выполнять свою непростую задачу, чтобы репортеры могли снять хорошие материалы, показать их на своих телеканалах», — говорит Гольдин на архивной записи сразу после выпуска из Военного университета.

Как рассказывает военкор Никита Сахаров, Гольдин сочинял стихи и песни, мог иногда зачитать что-нибудь. Однокурсники любили послушать, как он наигрывал какие-нибудь мелодии на гавайской гитаре, подаренной его возлюбленной Полиной. С девушкой он встречался еще со школьных времен, они поженились. Позже, когда началась СВО, командировки на фронт стали боевым крещением Гольдина.

«Никита рвался быть там, где он нужнее всего как журналист и офицер. Он рвался быть лучшим в своем деле. И у него это получалось», — сказал Сахаров.

Церемония прощания с Никитой прошла в его родном Пскове. Отпевание состоялось в воинском храме Александра Невского, церемония погребения прошла на кладбище в деревне Муровицы с воинскими почестями.

«Я запомню его очень светлым, любящим свою семью, свое дело, свою работу. Самое главное, что он любил то, чем он занимался. Он ни разу не колебался в своих решениях. Будем думать, как дальше, но я знаю, что он был счастлив. Мы, как семья, старались его поддерживать. И он нас поддерживал, любил всегда», — рассказала его вдова Полина.

На могиле Гольдина были возложены венки от президента России Владимира Путина и от министра обороны Андрея Белоусова. Гольдин также был награжден орденом Мужества.

Внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов

В зоне СВО 4 января 2025 года погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. По версии следствия, вечером формирования ВСУ нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан в ДНР. В машине находились пятеро журналистов. Мартемьянов погиб на месте, остальные получили ранения и были госпитализированы.

Похороны военкора «Известий» Александра Мартемьянова на Аллее Героев в Донецке Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Telegram-канал «Звезда» опубликовал последние кадры с внештатным корреспондентом «Известий» Александром Мартемьяновым. На видео, которое было снято 4 января в Горловке, журналист вместе с коллегами прятался в одном из магазинов во время очередного обстрела ВСУ. Также он показал детектор, предупреждающий об опасности атаки, который, не переставая, издавал соответствующий сигнал. Как рассказала одна из четырех пострадавших после прилета БПЛА, Изабелла Либерман, перед смертью военкор шутил и раздавал вместе с коллегами гуманитарную помощь. После атаки в машине остались талисманы, которые Мартемьянов всегда возил с собой: мягкие игрушки — гуся и кота, одетого в бронежилет.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели Мартемьянова в результате удара ВСУ. Действия украинских военных квалифицировали по двум статьям: «Убийство и покушение на убийство двух и более лиц» (ст. 105 УК РФ) и «умышленное повреждение имущества» (ст. 167 УК РФ).

«Саша был костяком журналистики в Донецке: знакомил коллег, объединял. Со многими журналистами я начал общаться только благодаря ему», — вспоминает военный корреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин.

Журналиста «Известий» похоронили на Аллее славы в Донецке. 24 января 2025 года президент России Владимир Путин посмертно наградил Александра Мартемьянова орденом Мужества.

«У Саши была мечта: он хотел, чтобы весь мир увидел моменты, которые он зафиксировал. Он хотел всю правду показать. Он действительно символ мужества», — заявил председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин.

Военкор «Известий» Семен Еремин

19 апреля 2024 года от удара украинского FPV-дрона в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области погиб военкор «Известий» Семен Еремин. Он снимал репортаж, когда началась атака. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Вынос гроба с телом погибшего в зоне СВО военкора «Известий» Семена Еремина после церемонии прощания в МИЦ «Известия» Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

С самого начала СВО Еремин рассказывал о событиях на фронте. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Последний репортаж Еремина в «Известиях» вышел за два дня до гибели. Журналист рассказал о том, как российские военнослужащие применяют методику по обучению борьбе с БПЛА с использованием дробовиков.

Еремин был очень творческой личностью, рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. По его словам, журналист писал музыку и стихи, а во время последней встречи предложил ему записать совместный трек.

«Этот человек не только один из самых опытных военкоров и профессионалов, он как человек жил. У него дочка родилась, он был счастливый. Говорил: „У меня сейчас пора счастливых хлопот“», — вспомнил Зименкин.

Погибший военкор был мастером в съемке «лайф-ту-тейп», когда журналисты находятся в кадре, участвуя в происходящих событиях, заявил военкор Александр Сладков. По его словам, коллеге удавалось снять репортаж одним планом, включая в действо героев.

«Романтик с отрешенным выражением лица. Красивым был, высоким, поджарым, по-гражданке одевавшимся со вкусом, даже чуть-чуть франтовато. Впрочем, даже чуть стеснялся своей эффектности», — сказал Сладков.

Он также вспомнил, что Еремин выглядел в кадре органично: никогда не кричал, не реагировал на опасность, искусственно не создавал панику. Он также признался, что хотел переманить журналиста на ВГТРК.

Семен — отец двух девочек, одна из которых совсем кроха. К моменту начала спецоперации в Донбассе за его плечами была уже целая череда командировок в Сирию. Его коллеги отзываются о нем как об отважном и спокойном человеке, который «всегда брался за самые рискованные задания, сохраняя хладнокровие».

Указом президента РФ Еремин посмертно награжден орденом Мужества.

Оператор НТВ Валерий Кожин

13 июня 2024 года в поселке Гольмовский Никитовского района Горловки ДНР погиб оператор телекомпании НТВ Валерий Кожин. Вместе с корреспондентом Алексеем Ивлиевым и офицером сопровождения он готовил репортаж на линии боевого соприкосновения, когда начался артиллерийский обстрел. Несмотря на усилия врачей горловской больницы № 2, ранения оказались несовместимы с жизнью.

Церемония прощания с военным оператором НТВ Валерием Кожиным, погибшим в Горловке, в студии телецентра «Останкино» в Москве Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

С самого начала СВО Кожин неоднократно выезжал в зону боевых действий — от Северодонецка до Лисичанска. Он снимал не только боевые эпизоды, но и повседневную жизнь военнослужащих, проявляя особое уважение к «людям в форме». Коллеги отмечают его человечность, профессионализм и способность находить общий язык с героями сюжетов.

«Он был жизнерадостным, оптимистичным, никогда не терял чувство юмора, даже в самых сложных условиях», — вспоминала бывший корреспондент НТВ Екатерина Сергеева.

По ее словам, Валерий считал своим долгом передавать сыну знания об истории страны. Кожин также отличался практичностью и готовностью прийти на помощь.

«У него была совершенно обворожительная и обезоруживающая улыбка, которой хватало всегда на всех. Валера всегда был огоньком, светлым пятном. Как мужчина, скупой на слова, скромный и тактичный. А тактичность для оператора, как подтвердят собравшиеся здесь коллеги, не самая частая добродетель», — сказал военкор, член СПЧ Александр Коц.

Журналиста похоронили с воинскими почестями на Аллее героев в родном Калязине Тверской области. Владимир Путин направил венок на церемонию прощания. Уголовное дело по факту гибели Кожина возбуждено по статьям «Убийство» и «Воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста».

Военкор «России 24» Борис Максудов

23 ноября 2023 года в ДНР погиб военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Трагедия произошла во время выполнения профессионального задания — он был ранен осколками двух гранат ВОГ, сброшенных с украинского беспилотника. Журналист скончался по дороге в больницу.

Памятник военкору телеканала «Россия 24» Борису Максудову на Аллее героев СВО на Завокзальном мемориальном комплексе в Сочи Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Максудов родился в Узбекистане, но с 2005 года жил и работал в России. Его карьера началась в Краснодарском крае: он снимал репортажи для ГТРК «Сочи», каналов «Новое Телевидение Кубани» и «ТВ Центр». Позже он переехал в Крым и стал корреспондентом федерального канала. Коллеги называли его веселым, умным, талантливым — человеком, который мастерски владел русским языком, писал стихи и умел готовить рассыпчатый плов.

«Борька был ярким, общительным, обожал розыгрыши. У него было много друзей. Очень жаль, что жизнь оборвалась на взлете. Ему было всего 38 лет. Без отца осталась маленькая дочь», — рассказала продюсер «Первого канала» Евгения Ефимова.

В редакции «Кубань 24», где он начинал карьеру, вспоминали, что Максудов «спокойно, рассудительно подходил к любой теме, никогда не искал сенсаций». А экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что Максудов «не страшась и не боясь делал прекрасные репортажи и объективно освещал обстановку».

Военкор похоронен с воинскими почестями на Троекуровском кладбище Москвы. 23 февраля 2025 года на Аллее героев СВО в Завокзальном мемориальном комплексе Сочи открыли бюст Максудова. Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

«Он был уникальный человек, редко когда встречается такое неравнодушие, особенно в нашей циничной профессии. Он достиг большого профессионализма сам. Учил других. Все, что умел, раздавал», — сказал депутат Госдумы, ведущий «России 1» Евгений Попов.

Военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев

22 июля 2023 года в ходе обстрела села Пятихатки в ДНР погиб военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев. Он находился в зоне боевых действий вместе с группой журналистов и офицером сопровождения, когда произошел удар украинской артиллерии. Полученные ранения оказались смертельными.

Журавлев работал на СВО с первых месяцев. Его репортажи выходили из Северодонецка, Лисичанска, Артемовска. Коллеги отмечают его хладнокровие, точность и умение работать в самых сложных условиях. Он не боялся ехать на передовую и всегда стремился показать правду — без прикрас, но и без излишней драматизации.

Цветы с фотографией погибшего корреспондента Ростислава Журавлева у здания информационного агентства «Россия сегодня». Журналист, работавший в зоне СВО, погиб после ранения в результате разрыва кассетного суббоеприпаса Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы общались не только по работе. Мы встречались в Луганске, Купянске. Я знала Ростислава как человека совершенно бесстрашного, очень легкого, компанейского, всегда готового помочь, поддержать. Безумно талантливый журналист. <…> Светлый, душевный, горячий, холерик, дружелюбный. <…> Он никогда ничего не боялся. Всегда казалось, что смерть обойдет его стороной», — поделилась военкор Алла Долгарева.

Журавлев был женат, воспитывал детей и, несмотря на опасности профессии, никогда не отказывался от командировок. За несколько дней до гибели он отпраздновал свое 34-летие. Тогда в Донецке его навестила мама Людмила Журавлева — она привозила в ДНР гуманитарную помощь.

Военкора похоронили с воинскими почестями в Екатеринбурге. Под гимн России гроб опустили в землю, а военнослужащие почетного эскорта произвели тройной оружейный салют.

«Очень горжусь сыном. Я его не просто любила — я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно», — сказала мать Журавлева.

Она же получила орден Мужества, которым ее сын был награжден посмертно.

Корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева

26 марта 2025 года в Белгородской области погибла корреспондент «Первого канала» Анна Прокофьева — подорвалась на мине. Она снимала репортаж о работе российских военных, когда началась атака. Несмотря на экстренную эвакуацию и медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

Анна работала в зоне СВО с первых дней спецоперации. Ее репортажи отличались глубиной, эмоциональной искренностью и стремлением донести до зрителя реальную картину происходящего.

Портрет и цветы на могиле военного корреспондента Анны Прокофьевой на Троекуровском кладбище в Москве. Военный корреспондент Анна Прокофьева погибла 26 марта при выполнении профессионального долга в Белгородской области Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Аня была ярким представителем нашего цеха. Ее репортажи всегда запоминались, потому что это была не какая-то постановка или, как говорят, иллюстрация к боевым действиям. Это были съемки в самых жарких точках линии боевого соприкосновения. Я помню ее репортажи из Запорожья, когда в соседней лесополосе рвались кассетные боеприпасы, я помню ее работу в Белгородчине, Волчанске. Это не среднестатистический журналист, который приезжает и отбывает номер, — это человек, который горел своей профессией, который стремился занять достойное место в ней. Любой военный журналист должен быть человеком амбициозным и стремиться к вершинам, к каким-то своим идеалам», — сказал Александр Коц.

Работу Прокофьевой отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что «она делала свою работу мужественно, талантливо и профессионально».

«Она мне запомнилась своей профессиональной настойчивостью, прорывным, действительно прорывным характером. Поистине добрый, отзывчивый человек с прекрасным чувством юмора, ее можно назвать Профессионалом с большой буквы, искренне любящим и отстаивающим интересы своей Родины», — вспоминал ее коллега, журналист Артем Чибаров.

Анна была активна в соцсетях, где делилась своими впечатлениями с подписчиками. Ее последняя запись была опубликована за несколько часов до гибели. У нее остался сын. Военкора похоронили на Троекуровском кладбище. На могиле был замечен венок от Владимира Путина. Она награждена орденом Мужества посмертно.

СК предъявил обвинения командиру ВСУ по фамилии Бровди, который, по версии ведомства, отдал приказ о минировании дорог в Курской области, в результате чего погибла Прокофьева.

Военкор Иван Зуев

Вечером 16 октября 2025 года в Запорожской области погиб военкор Иван Зуев. Он находился на передовой, готовя материал о действиях российских подразделений, когда начался артиллерийский обстрел. Получив тяжелое ранение, он скончался на месте.

Зуев работал в зоне СВО с 2022 года. Его репортажи отличались смелостью, достоверностью и глубокой вовлеченностью в происходящее. Он не просто снимал события — он жил ими, сообщили его коллеги.

Фотография в память о погибшем военном корреспонденте РИА Новости Иване Зуеве возле здания Международного информационного агентства «Россия сегодня» на Зубовском бульваре в Москве Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Он погиб как солдат — на передовой, с микрофоном в руке», — сказали его друзья.

Коллеги вспоминают Ивана как человека с железной волей, но при этом как доброго и отзывчивого. Он часто делился с новичками советами, помогал осваиваться в зоне боевых действий.

По словам корреспондента «РИА Новости» Дмитрия Виноградова, Зуев был очень добрым и отзывчивым человеком.

«Настоящий стереотипный сибиряк — большой, добродушный и с бородой. Он очень любил людей и жалел тех, кто попал в сложную ситуацию. Происходящее на востоке Украины воспринимал как большую трагедию, у него и в мыслях никогда не было пиариться или красоваться на чужом горе», — сказал Виноградов.

Большим ударом для Зуева была смерть его коллеги и друга Ростислава Журавлева. Он погиб в 30 километрах от места гибели Ивана.

Зуева похоронили в Тюмени. Его посмертно наградили орденом Мужества.

