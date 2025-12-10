«Шансов выжить у Киева нет»: суд ООН разбирается с геноцидом русских

В начале декабря Международный суд ООН (МС ООН) начал разбирательства в отношении Украины, которую обвиняют в геноциде русскоязычного населения Донбасса. При этом обвинения в адрес России судом были отвергнуты как несостоятельные. Сам процесс был инициирован Киевом, который обвинил Москву в «неправомерном использовании темы геноцида как предлога для СВО». Что это означает для Украины и ее властей — в материале NEWS.ru.

Какое решение в отношении Украины принял Международный суд ООН

Украина предъявила иск к России в МС ООН в 2022 году. Киев обвинил Москву в злоупотреблении Конвенцией о предупреждении геноцида для оправдания так называемой агрессии против Украины. В феврале 2024 года суд претензии к РФ отклонил, однако оставил на рассмотрении один вопрос: можно ли обвинить в геноциде Киев?

В ноябре 2024-го российская сторона представила в МС ООН огромный массив доказательств геноцида со стороны властей Украины в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса.

5 декабря 2025 года Международный суд ООН принял решение, что представленных материалов достаточно, чтобы начать рассмотрение вопроса о геноциде в Донбассе по существу.

Какие материалы представила Россия в Международный суд ООН

Россия представила более 10 тысяч страниц материалов по 140 случаям массового уничтожения людей, насилия, неизбирательным обстрелам, высказываниям с использованием языка ненависти, рассказал NEWS.ru координатор общественной инициативы «Верум» Максим Вилков, участвовавший в подготовке материалов для суда ООН. По его словам, документы собирались из нескольких источников.

«Это работа следственных органов ДНР и ЛНР еще до воссоединения с Россией, которую затем продолжил Следственный комитет России (СКР). Это и материалы, которые собирали общественники, работавшие в Донбассе, правозащитные организации. Сюда же можно отнести и мониторинговые материалы, которые собирались с 2014 года: отслеживались заявления в украинских СМИ, изменения в законодательстве Украины и т. п.», — рассказал эксперт.

По его словам, важной частью представленных доказательств являются свидетельские показания. «Более 300 человек рассказывают о совершенных Украиной военных преступлениях, преступлениях ненависти, преступлениях геноцида. Здесь показания как непосредственно самих очевидцев, пострадавших, так и экспертов-правозащитников, которые наблюдали за этой ситуацией в развитии с 2014 года», — пояснил Вилков.

Почему Международный суд ООН прислушался к аргументам Москвы

Международный суд ООН — очень серьезная организация, которая чрезвычайно дорожит своей репутацией, указал Вилков. По его словам, безупречная репутация — это ключевое условие для избрания каждого из 15 судей в коллегию суда.

«Несмотря на то что у них могут быть личные симпатии и они могут находиться под давлением европейской позиции или политических обстоятельств, решения, которые они обычно принимают, достаточно взвешенны и основаны на фактах и юридических основаниях. Россия неоднократно была ответчиком по делам в Международном суде, и в принципе всегда под влиянием собранных фактов и доказательств суд становился именно на сторону России», — сказал эксперт. И именно благодаря основательности собранных РФ фактов МС ООН принял их к рассмотрению, подчеркнул он.

Что означает для Украины решение суда рассмотреть вопрос о геноциде

По словам экспертов, быстрого решения суда и официального обвинения Украины в геноциде населения Донбасса ждать не стоит. «Сроки рассмотрения по делам о геноциде огромны — и Международный суд, и прочие юридические международные организации работают очень медленно», — сказал NEWS.ru директор Центра политической конъюнктуры Александр Воробьев. По его словам, нужны годы для того, чтобы было принято решение, выслушаны все стороны, представлены все доказательства.

По словам Вилкова, до 7 декабря 2026 года Украина должна представить свой ответ на материалы, которые были представлены Россией.

«И, соответственно, у РФ будет время до 7 декабря 2027 года, чтобы представить свой ответ. И лишь после этого дело будет окончательно рассмотрено по существу, если не возникнет каких-то новых обстоятельств», — рассказал общественник.

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман уверен, что Украина прекратит свое существование раньше, чем это дело будет доведено до конца. «Украинского государства не будет, но конкретные лица останутся. И их некому будет защищать. Уже стало ясно, что Украина не имеет шансов не только одолеть Россию, но и вообще выжить. Соответственно, это классический пример присоединения к победителю», — сказал Вассерман NEWS.ru.

Даже если факт геноцида не будет признан МС ООН, сам факт рассмотрения дела о геноциде, по мнению Вилкова, будет иметь серьезные последствия для руководства Украины. «Все равно остаются принятые к рассмотрению доказанные военные преступления, и в дальнейшем при любом исходе этого процесса указанные в нем фигуранты, в том числе из числа руководителей Украины, могут попасть под суд. Решение Международного суда может стать основанием для их международного юридического преследования», — сказал он.

По словам Воробьева, в политическом плане для Украины решение МС ООН — продолжение процесса десакрализации нынешнего украинского режима, который на протяжении последних трех-четырех лет оставался непогрешимым в своих решениях. «Он подавался на Западе как однозначно прогрессивный и ставший „жертвой агрессии“. Нынешнее решение Международного суда несколько меняет эту ситуацию. Украина уже не „жертва агрессии“, а ответчик в деле о серьезнейших военных преступлениях и самом страшном преступлении — геноциде», — указал Воробьев, добавив, что в дальнейшем это будет сказываться на поддержке Украины в мире.

