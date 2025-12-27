Туск рассказал о будущем разговоре с Зеленским Туск обсудит с лидерами ЕС и Зеленским перспективы мира на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в социальной сети X, что примет участие в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. По словам Туска, в обсуждении примут участие лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и других стран.

Сегодня (27 декабря. — NEWS.ru) я буду обсуждать возможности достижения мира с лидерами Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, ЕС и других стран, — написал Туск.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Польша должна помнить об экономическом характере G20 («Большой двадцатки»). Представитель Кремля также призвал Варшаву не сводить все к политике. Так он прокомментировал стремление республики стать членом объединения. США активно продвигают Варшаву в G20, пригласив ее на следующий саммит объединения в Майами.

До этого появилась информация, что Варшава впервые со времен холодной войны решила возобновить выпуск противопехотных мин для укрепления восточных границ. Замминистра обороны Польши Павел Залевский отметил, что в сфере интересов страны — крупные партии.