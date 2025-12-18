Польша откатилась к решению времен холодной войны

Варшава впервые со времен холодной войны решила возобновить выпуск противопехотных мин для укрепления восточных границ, передает Reuters. Также не исключаются поставки вооружения на Украину. Замминистра обороны Польши Павел Залевский отметил, что в сфере интересов страны — крупные партии.

Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки, — пояснил Залевский.

Отмечается, что 26 июня сейм Польши поддержал выход государства из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. За закон проголосовали 413 парламентариев, 15 высказались против, еще трое — воздержались.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал неблагодарность украинского коллеги Владимира Зеленского за оказанную помощь. Польский лидер заявил, что Киев стал воспринимать поддержку Варшавы как должное. Навроцкий подчеркнул, что Варшава продолжит поддерживать Украину, но намерена добиваться партнерского и равноправного отношения.

До этого посол Украины в республике Василий Боднар заявил, что инициатива о проведении встречи Зеленского и Навроцкого исходила от киевских властей. Ожидается, что переговоры состоятся до конца 2025 года.