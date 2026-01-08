Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 05:08

В Роспатенте зарегистрирован товарный знак от McDonald's

McDonald's зарегистрировал в России товарный знак десерта «МакФлурри»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Компания, ранее управлявшая сетью McDonald's в России зарегистрировала товарный знак «МакФлурри» в Роспатенте, следует из данных на сайте федеральной службы. Отмечается, что заявки на регистрацию были поданы еще в декабре 2024 года.

Отмечается, что этот знак будет применяться для продажи мороженого на территории России. Исключительное право на его использование действует до 28 декабря 2034 года.

Ранее американский автопроизводитель Ford Motor Company направил в Роспатент десять новых заявок на регистрацию своих товарных знаков. В список вошли названия культовых моделей, таких как Mustang, Explorer, F-150, Bronco и Transit.

До этого «Макдоналдс» зарегистрировала в РФ товарный знак с персонажем Hamburger Patch из 80-х годов. Исключительные права на этот образ, изображающий «сад антропоморфных гамбургеров», будут действовать до декабря 2034 года для сферы общественного питания.

Кроме того, в Роспатенте сообщили, что компания Toyota зарегистрировала в России четыре товарных знака. Речь идет о логотипах Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize, которые относятся к производству автомобилей. Заявки на их регистрацию были поданы в октябре 2024 года и марте текущего года.

