14 марта 2026 в 12:55

Пушилин высмеял распиаренный «Железный купол» Израиля

Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что у израильского «Железного купола» не существует стопроцентной защиты, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС. По словам руководителя республики, практика доказывает, что беспилотники, ракеты и баллистика долетают до целей, несмотря на разрекламированную систему ПВО.

Ну как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный «Железный купол» в Израиле мы видим, что долетает [вооружение]. И беспилотники долетают, и ракеты долетают, и баллистика в том числе, — говорится в заявлении.

Ранее журналисты сообщили, что Корпус стражей Исламской революции совместно с шиитской организацией «Хезболла» провел 45-ю волну ракетного обстрела Израиля в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Атака с участием воздушно-космических и морских сил КСИР и армии Ирана прошла успешно.

Кроме того, командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что Иран провел самый масштабный и результативный ракетный обстрел Израиля с начала текущего конфликта. По его словам, эта атака стала наиболее мощной за все время противостояния.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Зубы рассыпаться начали": боксер Чудинов о причинах окончания карьеры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 марта: где сбои в России
Пьяный подросток в российском регионе почувствовал себя героем GTA
Россиянкам могут назначить «зарплату для мам»
Гладков назвал число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области
«На нашей крови»: Михалков рассказал, кто зарабатывает на смертях россиян
Пушилин высмеял распиаренный «Железный купол» Израиля
Шесть человек из одной семьи погибли из-за удара по жилому дому в Иране
Восемь человек пополнили ряды ВСУ после драки с сотрудниками ТЦК
Мужчина сорвался на машине в глубокий каньон и чудом выжил
В Крыму указали на особенность поведения медведей этой зимой
Четыре БПЛА атаковали Москву
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Украинские войска лишились американской РСЗО
«Запачканные кровью»: Алаудинов предположил, кем был на самом деле Эпштейн
В Минобороны России раскрыли суточные потери ВСУ
На Кубани уточнили число пострадавших после атаки БПЛА на порт «Кавказ»
ВСУ усеяли землю в Краснодарском крае обломками дронов
Российская артиллерия испепелила оружейную «кузницу» Украины
США разбомбили военные объекты Ирана
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

