Пушилин высмеял распиаренный «Железный купол» Израиля

Конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что у израильского «Железного купола» не существует стопроцентной защиты, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС. По словам руководителя республики, практика доказывает, что беспилотники, ракеты и баллистика долетают до целей, несмотря на разрекламированную систему ПВО.

Ну как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный «Железный купол» в Израиле мы видим, что долетает [вооружение]. И беспилотники долетают, и ракеты долетают, и баллистика в том числе, — говорится в заявлении.

Ранее журналисты сообщили, что Корпус стражей Исламской революции совместно с шиитской организацией «Хезболла» провел 45-ю волну ракетного обстрела Израиля в рамках операции «Правдивое обещание — 4». Атака с участием воздушно-космических и морских сил КСИР и армии Ирана прошла успешно.

Кроме того, командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что Иран провел самый масштабный и результативный ракетный обстрел Израиля с начала текущего конфликта. По его словам, эта атака стала наиболее мощной за все время противостояния.