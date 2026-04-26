Израиль тайно защитил арабскую страну от Ирана «Железным куполом» Axios: Израиль тайно развернул «Железный купол» в ОАЭ для защиты страны от Ирана

Израиль тайно развернул систему ПРО «Железный купол» в ОАЭ для защиты арабской страны от Ирана, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Там отметили, что это произошло в самом начале эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

По поручению премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, в ОАЭ отправили батарею «Железного купола» и несколько десятков операторов армии. В издании указали, что система успешно перехватила десятки иранских ракет.

Ранее министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявил, что Израиль готов возобновить конфликт с Ираном. По его словам, страна ожидает «зеленого света» от Соединенных Штатов.

До этого армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана. Целями ударов выступили аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, уничтожившая не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.