23 апреля 2026 в 20:30

Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном

Кац: Израиль готов возобновить конфликт с Ираном

Исраэль Кац Исраэль Кац Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Израиль готов возобновить конфликт с Ираном, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, страна ожидает «зеленого света» от Соединенных Штатов.

Израиль готов возобновить войну против Ирана. Армия обороны Израиля готова к обороне и нападению, цели обозначены. Мы ожидаем «зеленого света» от США, — заявил Кац.

Он пообещал, что следующая атака Израиля будет «сокрушительной и смертоносной». Она затронет и удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана. Целями ударов выступили аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, уничтожившая не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжать удары по инфраструктуре в Иране. Министр обороны страны Исраэль Кац добавил, что бить по противнику нужно «со всей силой».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зоопсихолог ответила, почему у кошки могут шелушиться подушечки лап
Работодатели объяснили, почему скрывают зарплаты в вакансиях
Россиян предупредили о штрафах за мигрантов на дачных участках
Онколог сравнила вред солнца и солярия для органзима
Мужчина устроил перестрелку с полицией в Биробиджане
Россиянам рассказали, какие схемы с ОСАГО используют мошенники
Диетолог ответила, в каком случае чипсы могут быть полезны
FPV-дроны уничтожили гексакоптеры ВСУ: успехи ВС РФ к утру 24 апреля
ПВО уничтожила беспилотник под Ростовом
Турэксперт объяснил, как правильно выбирать место жительства в отпуске
Украинок превращают в «инкубаторы»: новый способ «легальной» торговли детьми
Управляющую хостелом осудили за проживание участников по делу «Крокуса»
В России могут ввести стандарты для малых городов
Тайный жених, срывы партнера, медали Олимпиады: как живет фигуристка Мишина
Алаудинов считает, что Зеленского «должна ждать самая позорная смерть»
Российские FPV-дроны на оптоволокне «сводят с ума» военнослужащих ВСУ
В России может появиться новая льгота для участников СВО
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 апреля
Евросоюз озвучил Украине условие для получения кредита
НАТО все — Европа и Канада делят посты: каким будет новый альянс без США
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

