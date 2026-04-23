Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном

Израиль готов возобновить конфликт с Ираном, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац. По его словам, страна ожидает «зеленого света» от Соединенных Штатов.

Израиль готов возобновить войну против Ирана. Армия обороны Израиля готова к обороне и нападению, цели обозначены. Мы ожидаем «зеленого света» от США, — заявил Кац.

Он пообещал, что следующая атака Израиля будет «сокрушительной и смертоносной». Она затронет и удары по национальной экономической и энергетической инфраструктуре Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля провела масштабную воздушную операцию, атаковав три ключевых аэродрома в окрестностях Тегерана. Целями ударов выступили аэродромы Бахрам и Азмайеш, а также столичный международный аэропорт Мехрабад. В ходе налета была задействована многочисленная авиагруппа, уничтожившая не только парк авиатехники, но и вспомогательную инфраструктуру противника.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии продолжать удары по инфраструктуре в Иране. Министр обороны страны Исраэль Кац добавил, что бить по противнику нужно «со всей силой».