ЦАХАЛ получил указание усилить атаки по объектам в Иране Нетаньяху приказал продолжить удары по инфраструктуре Ирана

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал израильской армии (ЦАХАЛ) продолжать удары по инфраструктуре в Иране, заявил министр обороны страны Исраэль Кац. По его словам, атаки должны проводиться «со всей силой», сообщили в пресс-службе Минобороны Израиля.

Премьер Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля продолжать со всей силой атаковать национальную инфраструктуру <...> в Иране, — заявил Кац.

Ранее СМИ писали, что Иран нанес удар крылатой ракетой по контейнеровозу, принадлежащему Израилю. В материалах говорится, что военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) уничтожили судно SDN7, имеющее отношение к еврейскому государству.

До этого стало известно, что израильская армия усилит удары по позициям шиитской группировки «Хезболла» после окончания иранской операции. Кроме того, ЦАХАЛ может возобновить боевые действия в секторе Газа. Экс-советник по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор отметил, что страна избегает боевых действий на нескольких фронтах одновременно.