Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну

Иран нанес удар крылатой ракетой по контейнеровозу, принадлежащему Израилю, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник. В сообщении говорится, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили судно SDN7, имеющее отношение к еврейскому государству.

По данным агентства, израильское судно в настоящее время горит. Других подробностей, касающихся места и времени инцидента, Fars не привело. Информация о возможных жертвах или повреждениях также отсутствует. Официальные представители Израиля пока не комментировали это заявление.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что ВВС Соединенных Штатов несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб.