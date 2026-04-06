06 апреля 2026 в 13:54

Иран нанес мощный ракетный удар по израильскому судну

Fars: КСИР нанес удар крылатой ракетой по контейнеровозу Израиля

Запуск крылатой ракеты ВС Ирана Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран нанес удар крылатой ракетой по контейнеровозу, принадлежащему Израилю, утверждает иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник. В сообщении говорится, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) уничтожили судно SDN7, имеющее отношение к еврейскому государству.

По данным агентства, израильское судно в настоящее время горит. Других подробностей, касающихся места и времени инцидента, Fars не привело. Информация о возможных жертвах или повреждениях также отсутствует. Официальные представители Израиля пока не комментировали это заявление.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков сообщил, что ВВС Соединенных Штатов несут серьезные потери в Иране из-за применения авиабомб.

