Иран сообщил, что сбил второй самолет С-130 Hercules США Зольфагари: Иран сбил второй самолет С-130 Hercules ВС США

Вооруженные силы Ирана сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США, заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, воздушное судно было задействовано в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

Также военнослужащий подчеркнул, что в ходе операции были сбиты два американских вертолета Black Hawk. Других подробностей он не привел.

До этого иранская сторона заявила о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три американских воздушных судна. Как сообщили иранские военные, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.

При этом бой между военнослужащими Ирана и США в момент спасения пилота сбитого американского истребителя F-15E попал на видео. Кроме того, появилась информация, что спасенный второй пилот доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи.