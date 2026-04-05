Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 13:55

Иран сообщил, что сбил второй самолет С-130 Hercules США

Зольфагари: Иран сбил второй самолет С-130 Hercules ВС США

Фото: Master Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Ирана сбили второй транспортный самолет С-130 Hercules армии США, заявил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, воздушное судно было задействовано в операции по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

Также военнослужащий подчеркнул, что в ходе операции были сбиты два американских вертолета Black Hawk. Других подробностей он не привел.

До этого иранская сторона заявила о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три американских воздушных судна. Как сообщили иранские военные, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.

При этом бой между военнослужащими Ирана и США в момент спасения пилота сбитого американского истребителя F-15E попал на видео. Кроме того, появилась информация, что спасенный второй пилот доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи.

США
Ближний Восток
Иран
самолеты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.