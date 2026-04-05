05 апреля 2026 в 11:38

Бой между армиями Ирана и США в момент спасения пилота F-15 попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бой между военнослужащими Ирана и Соединенных Штатов в момент спасения пилота сбитого американского истребителя F-15E попал на видео. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале SHOT, видны взрывы.

По информации канала, около 03:00 мск стали появляться сообщения о начале спасательной операции и поиске американского пилота сбитого над западом Ирана истребителя ВВС США F-15E. После крушения самолета один из двух членов экипажа был спасен, а второго искали американцы и иранцы.

Ранее сообщалось, что спасенный второй пилот доставлен в Кувейт для получения медицинской помощи. По данным источника, поисково-спасательная операция длилась около двух дней, в ней участвовали сотни спецназовцев, десятки единиц авиатехники, а также космические и цифровые разведресурсы.

Однако до этого иранская сторона заявила о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три американских воздушных судна. Как сообщили иранские военные, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.

