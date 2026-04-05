Иран заявил о провале американской миссии по спасению пилота F-15 Иран опроверг сообщение США о спасении пилота сбитого истребителя F-15

Командование вооруженных сил Ирана заявило о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три воздушных судна США. По информации иранских военных, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.

Однако в Тегеране никак не прокомментировали судьбу второго летчика, об успешном спасении которого ранее публично объявил президент США Дональд Трамп.

До этого стало известно, что США успешно провели операцию по спасению второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E. Для этого сотрудники ЦРУ провели операции по дезинформации в Иране. Власти Штатов уточнили, что с помощью специально разработанного плана им удалось установить местонахождение второго летчика.

Ранее над Тегераном был сбит американский истребитель. Воздушную цель поразили над западной частью города, летчик сразу катапультировался. Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен.