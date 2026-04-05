Иран заявил о провале американской миссии по спасению пилота F-15

05 апреля 2026 в 09:36

Иран опроверг сообщение США о спасении пилота сбитого истребителя F-15

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Командование вооруженных сил Ирана заявило о полном провале американской миссии по спасению пилота, в ходе которой были уничтожены три воздушных судна США. По информации иранских военных, силам ПВО удалось сбить два вертолета Black Hawk и самолет огневой поддержки C-130, направленные в район крушения.

Однако в Тегеране никак не прокомментировали судьбу второго летчика, об успешном спасении которого ранее публично объявил президент США Дональд Трамп.

До этого стало известно, что США успешно провели операцию по спасению второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E. Для этого сотрудники ЦРУ провели операции по дезинформации в Иране. Власти Штатов уточнили, что с помощью специально разработанного плана им удалось установить местонахождение второго летчика.

Ранее над Тегераном был сбит американский истребитель. Воздушную цель поразили над западной частью города, летчик сразу катапультировался. Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

