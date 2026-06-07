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07 июня 2026 в 12:32

Деревянный мост с детьми рухнул в реку на западе Украины

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Деревянный мост через реку обрушился в Черновицкой области на западе Украины в момент, когда по нему проходила группа детей, сообщили в региональном управлении Госслужбы Украины по ЧС. В результате происшествия есть пострадавшие, их доставили в больницу.

Во время экскурсии группа детей одновременно вышла на деревянный мост через реку. Конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в селе Виженка. Несколько детей получили травмы и были госпитализированы, информация об их состоянии не раскрывается. По данным спасателей, на мосту в момент обрушения находились порядка 20–30 человек.

Ранее в управлении МВД России по Вологодской области сообщили, что шесть человек, включая троих детей, пострадали в ДТП с участием трех автомобилей. Авария произошла на 403-м километре автодороги Сергиев Посад — Череповец. В результате столкновения одна из машин съехала в кювет и перевернулась на крышу. Четыре пострадавших были госпитализированы.

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