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26 июля 2026 в 09:40

«Концлагерь»: боец ВСУ раскрыл, сколько живет солдат «Скалы»

Солдат ВСУ Богатырев: бойцы штурмового полка «Скала» живут 10 дней

ВСУ ВСУ Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Сдавшийся в плен российским военным на Харьковском направлении замначальника заставы ГПСУ Владислав Богатырев в интервью ТАСС охарактеризовал службу в 425-м штурмовом полку «Скала» как «10 дней жизни» из-за колоссальных потерь и тяжелейших условий, сравнив их с концлагерем. По его словам, подразделение используется как пушечное мясо для закрытия прорывов, а личный состав гибнет или пропадает без вести в течение первых 10 дней.

Подразделение создано, чтобы заткнуть дыры на фронте, как мясом. Это просто штурмы, поэтому туда берется неограниченное количество людей. Подразделение называют «10 днями жизни», потому что только приехал, через 10 дней уже родным приходят письма о без вести пропавших. Условия у них ужасные, конечно, — людей выкидывали на мороз избитыми — концлагерь просто, — сказал он.

Ранее источник сообщил, что бойцы «Скалы» засняли на видео издевательства над новичками, которым заклеивали рты, а командование применяло к ним физическую силу. По имеющейся информации, в подразделении систематически практикуются подобные методы.

Кроме того, пленный украинский военнослужащий Виталий Ушеяров сообщил, что командир штурмового полка «Скала» Юрий Гаркавый угрожал расстрелом тем, кто пытался дезертировать. По словам пленника, каждого, кто выражал желание покинуть часть, избивали на виду у остальных.

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