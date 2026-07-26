В ГД призвали изменить статус СВО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем Миронов призвал придать СВО статус КТО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем

России следует изменить статус специальной военной операции и квалифицировать ее как контртеррористическую после атаки Вооруженных сил Украины на туристические базы в Запорожской области, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, только ликвидация руководства Украины может остановить теракты ВСУ в отношении мирных жителей.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Что касается нового преступления ВСУ, то, наверное, самое страшное ― что оно не последнее. Эти нелюди убивают детей, расстреливают мирных жителей еще с мая 2014 года и не остановятся, пока их не остановят. У меня другие вопросы. Мы правильно говорим, что это терроризм, возбуждаются уголовные дела по этой статье. Но давайте будем последовательны. Я давно призываю придать СВО статус контртеррористической операции, что означает уничтожение террористов, начиная с главарей — [Владимира] Зеленского (президент Украины. ― NEWS.ru) и прочих драпатых. Мы каждый наш удар наносим «в ответ» и объясняем, что объект атаки связан с ВСУ. Да там все связано в ВСУ — вся промышленность, вся инфраструктура. Надо без всяких оглядок уничтожать этих тварей. Только так мы спасем наших людей и приблизим победу, ― сказал Миронов.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 26 июля в регионе объявили днем траура по погибшим в результате трагедии в Кирилловке. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Балицкий уточнил, что удар был целенаправленно нанесен по мирным жителям.