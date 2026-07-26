В ГД призвали изменить статус СВО после атаки ВСУ на турбазы под Запорожьем

России следует изменить статус специальной военной операции и квалифицировать ее как контртеррористическую после атаки Вооруженных сил Украины на туристические базы в Запорожской области, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, только ликвидация руководства Украины может остановить теракты ВСУ в отношении мирных жителей.
Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Что касается нового преступления ВСУ, то, наверное, самое страшное ― что оно не последнее. Эти нелюди убивают детей, расстреливают мирных жителей еще с мая 2014 года и не остановятся, пока их не остановят. У меня другие вопросы. Мы правильно говорим, что это терроризм, возбуждаются уголовные дела по этой статье. Но давайте будем последовательны. Я давно призываю придать СВО статус контртеррористической операции, что означает уничтожение террористов, начиная с главарей — [Владимира] Зеленского (президент Украины. ― NEWS.ru) и прочих драпатых. Мы каждый наш удар наносим «в ответ» и объясняем, что объект атаки связан с ВСУ. Да там все связано в ВСУ — вся промышленность, вся инфраструктура. Надо без всяких оглядок уничтожать этих тварей. Только так мы спасем наших людей и приблизим победу, ― сказал Миронов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 26 июля в регионе объявили днем траура по погибшим в результате трагедии в Кирилловке. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Балицкий уточнил, что удар был целенаправленно нанесен по мирным жителям.