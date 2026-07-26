Россиянин погиб из-за разрушительного урагана в Ростове Один человек погиб, еще 13 пострадали в результате непогоды в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате непогоды погиб один человек, еще 13 пострадали, сообщил мэр города Александр Скрябин в Telegram-канале. Он отметил, что сильный ветер также привел к падению деревьев и обрыву электросетей.

К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадали 13 человек, семь госпитализированы, один погиб. Соболезную родным и близким погибшего. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, — написал он.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за сильного ветра, ливней и гроз было нарушено энергоснабжение в 15 населенных пунктах и районах. Губернатор Юрий Слюсарь отметил, что стихия привела к перебоям с водоснабжением.

До этого стало известно что в Ростове-на-Дону из-за непогоды отключилась тяговая подстанция. Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги проинформировала, что это привело к задержке 27 пассажирских составов. Помимо подстанции, отказали и автоматические устройства регулировки движения. Время задержки, по данным железнодорожников, составляли от 30 минут до четырех часов.