Суперциклон, аномальные осадки, смерчи: синоптики обновили прогноз погоды на июль

Погода во второй половине июля устроит россиянам настоящую встряску. Синоптики обновили прогнозы: лето резко сменит курс. Те, кто мечтал о теплой погоде, будут разочарованы, — впереди ливни, грозы и штормовой ветер. Какие сюрпризы готовит природа на следующей неделе, стоит ли ждать ураганов и смерчей, — в материале NEWS.ru.

Ждать ли россиянам ураганов и смерчей в июле

В настоящее время над Русской равниной бушуют сразу два мощных циклона, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его оценкам, их «противостояние» обернется для жителей России серьезными погодными катаклизмами в ближайшие дни.

«Североатлантический вихрь „Бернадетт“ уже успел продемонстрировать свою силу в Калининградской области. Ураганный ветер, разгонявшийся почти до 30 метров в секунду, повалил свыше сотни деревьев. В итоге многие населенные пункты остались без электричества», — сообщил Семенов.

Он также рассказал, что не менее опасен каспийский циклон, который спровоцировал в РФ паводки и сходы оползней. Например, в Дагестане из‑за дождевых потоков оказались заблокированы десятки дорог.

По прогнозам Семенова, в ближайшие дни стихия может добраться до Центральной России.

«Вполне вероятно, что совсем скоро два циклона сольются в единую мощную систему. При таком сценарии эпицентрами аномальных осадков окажутся Москва и близлежащие регионы. В столице и области может выпасть свыше 50 миллиметров дождя», — подчеркнул эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Метеоролог Александр Сергеев подтвердил, что в столице вероятен проход холодного фронта на фоне сильного прогрева воздуха.

«Некоторые метеорологические модели предполагают формирование смерчей и выпадение града размером два — пять миллиметров. Надо быть готовым к разгулу стихии в ближайшие дни», — сообщил NEWS.ru Сергеев.

Пройдут ли в Москве проливные дожди

Аномальные ливни, вызванные эффектом Фудзивары (слияние двух циклонов в суперциклон. — NEWS.ru), обрушатся на Москву, рассказал ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам специалиста, количество осадков может достичь 80% месячной нормы, что составит до 67 литров воды на квадратный метр.

«Эффект Фудзивары породит циклон-долгожитель! Подобное бывает раз в 10 лет. Уникальность состоит не в апокалиптическом прогнозе погоды (хотя она будет очень дождливой — атмосферный вихрь обрушит на Москву до 35 мм осадков), а в циклоне-долгожителе, который встречается лишь в 3% случаев. По ночам +15–18, днем +21–24», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Какой будет погода в России во второй половине июля 2026 года

Согласно обновленным прогнозам, погода в июле в Центральном федеральном округе ожидается теплее нормы, отметил Сергеев.

«Мы еще не раз в этом месяце столкнемся с высокими температурами. В дневные часы в Москве и регионах ЦФО воздух будет прогреваться до 27–29 градусов. При этом не исключены краткосрочные волны жары с выходом за 30-градунсую отметку. Причем осадки в июле будут преимущественно ливневого характера, в виде кратких гроз, а не затяжных дождей», — сообщил специалист.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Однако жаркая погода будет стоять далеко не везде. Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила, что в середине июля в некоторых регионах России не исключается выпадение снега. Осадки прогнозируются в Норильске, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Якутии. Синоптик добавила, что в Сибири ожидается заметное похолодание.

Стабильной жары на протяжении всего месяца не будет, предупредил ранее Сергеев. По его словам, характер погоды в июле окажется преимущественно волнообразным.

«Главная особенность — зной будет приходить волнами и держаться всего по два-три дня. Практически весь июль нас ожидают „качели“, что особенно неприятно для метеозависимых людей. Атмосферное давление и температура воздуха будут регулярно скакать, что не может не отразиться на самочувствии», — пояснил Сергеев.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала гражданам при перепадах температур в течение дня выбирать многослойную одежду.

«Главный принцип: нижний базовый слой должен быть настолько комфортным, чтобы вы могли оставаться в нем весь теплый период дня. Все остальное — лишь съемная „надстройка“ под погоду», — сказала Чернышова.

Кандидат медицинских наук в области элементологии, эксперт АНО «НИИ функционального питания» Андрей Скальный ранее сообщил, что зеленый чай и морсы помогут избежать обезвоживания в жару. Лучше всего справиться с жаждой поможет чистая питьевая вода, сказал специалист.

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