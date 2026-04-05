ЦРУ раскрыло детали спасения летчика сбитого над Ираном самолета

США успешно провели операцию по спасению второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E с помощью операции ЦРУ по дезинформации в республике. Власти Штатов уточнили, что благодаря специально разработанному плану удалось установить местонахождение второго летчика, передает портал Axios.

Затем ЦРУ передали данные в реальном времени военным и обеспечили условия для его эвакуации. ЦРУ также проинформировало Пентагон и Белый дом, после чего президент США Дональд Трамп отдал приказ на проведение миссии, которая включала в себя участие сотен спецназовцев, десятков вертолетов и самолетов.

Ранее The Daily Telegraph предположила, что дальнейшая судьба пропавшего в Иране второго пилота сбитого американского истребителя F-15E может задать направление конфликту на Ближнем Востоке. Журналисты тогда предположили, что, если Иран покажет кадры со взятым в плен пилотом американских ВВС, Конгресс США и американская общественность начнут активно давить на президента США Дональда Трампа, требуя прекращения боевых действий ради освобождения бойца. Если же поисковая операция ВС США увенчается успехом, то глава Штатов может продолжить операцию против Ирана и, возможно, пойти на ее расширение.