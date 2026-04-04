В США раскрыли, как пропавший в Иране пилот может положить конец конфликту The Daily Telegraph: судьба пропавшего в Иране пилота может переломить конфликт

Дальнейшая судьба пропавшего в Иране второго пилота сбитого американского истребителя F-15E может задать направление конфликту на Ближнем Востоке, заявили в газете The Daily Telegraph. Журналисты пояснили, что многое зависит от того, какая из стран первой обнаружит военнослужащего.

В статье говорится, что, если Иран покажет кадры со взятым в плен пилотом американских ВВС, Конгресс США и американская общественность начнут активно давить на президента США Дональда Трампа, требуя прекращения боевых действий ради освобождения бойца. Если же поисковая операция ВС США увенчается успехом, то глава Штатов может продолжить операцию против Ирана и, возможно, пойти на ее расширение.

Ранее в приграничных районах Ирана начались столкновения между бойцами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и американским спецназом. Журналисты уточнили, что подразделения КСИР и США ведут поиски пилота сбитого самолета F-15. Элитная военная бригада имама Хасана аль-Муджтабы нанесла серьезный урон военным США. При этом на гостелевидении Ирана обратились к жителям с призывом найти и захватить пилота живым, за это пообещали вознаграждение «миллиард наличными».