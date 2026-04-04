04 апреля 2026 в 09:09

В Иране начались бои с американскими военными в приграничных районах

В Иране начались бои с американскими военными в провинциях Хузестан и Кохгилуйе

В приграничных районах Ирана начались столкновения между бойцами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и американским спецназом, передает Sabereen News. Журналисты уточнили, что подразделения КСИР и США ведут поиски пилота сбитого самолета F-15.

Источник СМИ добавил, что бои вспыхнули между иранскими провинциями Хузестан и Кохгилуйе. Элитная военная бригада имама Хасана аль-Муджтабы нанесла серьезный урон военным США. При этом на гостелевидении Ирана обратились к жителям с призывом найти и захватить пилота живым, за это пообещали вознаграждение «миллиард наличными».

Ранее сообщалось, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель, предположительно F-35. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался.

Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен. По данным источника, США направили на спасение вертолеты Black Hawk и самолет C-130 Hercules, однако операция оказалась безрезультатной.

Между тем подполковник запаса Олег Иванников выразил мнение, что уничтожение иранскими военными истребителя F-35 стало «холодным душем» для США и Израиля. По его мнению, для Вашингтона и Тель-Авива стало неожиданным, что Тегеран использует сверхсовременные виды вооружений.

