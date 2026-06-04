ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 16:39

Психиатр объяснил, зачем люди на тренингах изображают животных

Психиатр Крупин: изображение животных на тренинге помогает осознать эмоции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Изображение животных в рамках психологического тренинга может помочь найти контакт с собственными эмоциями, рассказал «Москве 24» психиатр и психолог Владимир Крупин. Он отметил, что таким образом становится легче проявлять свои чувства.

Однако такой метод подходит далеко не всем. Негативные последствия возможны для людей с определенными психическими предрасположенностями: например, биполярным расстройством или склонностью к нему. На фоне такого тренинга может развиться психоз, — рассказал Крупин.

Психиатр подчеркнул, что таким способом можно качественно проработать негативные чувства, например злость и агрессию. По его словам, подавленные переживания легко выражать через перевоплощение.

Ранее психолог-социолог Татьяна Егорова рассказала, что иммерсивный отдых позволит сплотить коллег и раскрыть их с неожиданной стороны. По ее словам, традиционные корпоративные мероприятия с банальными конкурсами уже не оставляют ярких впечатлений.

Здоровье
психика
эмоции
психиатры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал виновников прекращения поставок энергоносителей из России в ЕС
«Только господь знает»: Путин об участии в выборах президента
Путин на немецком языке ответил на вопрос о посредниках
Путин раскрыл, что сказал бы при подписании мира с Украиной
Дроны ВСУ атаковали пять регионов России
Путин рассказал, как в будущем будет применяться «Орешник»
Путин заявил о позитивном развитии отношений с Азербайджаном
Путин удивился реакции на его слова о Шредере как о возможном переговорщике
Путин заявил, что контроль над Донбассом не мешает сделке по Украине
Путин раскрыл, какие отношения у него сложились с Си Цзиньпином
Путин объяснил, почему ВС Россиии ударили «Орешником» по «сараю»
Путин намекнул на «кое-что» в арсенале России, которого нет у Украины
Путин заявил о совместных с Китаем военно-технических разработках
«Наиболее существенная»: Путин назвал причину потери территорий Украиной
Эксклюзивные рисунки Джона Леннона передали в британский музей
В американской торговой палате назвали главную цель Трампа по России
Путин сообщил о бесполезном давлении США на одного из партнеров России
Путин указал на важную особенность дружбы Китая и России
В КНР засекли секретную подлодку, червь ударил по экономике США: что дальше
Попросивший гражданство у Путина американский журналист отправится на СВО
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб
Общество

Посадите в июне — все лето клумба в огненно-красных подушечках. Многолетник цвета алого заката для ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.