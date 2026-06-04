Психиатр объяснил, зачем люди на тренингах изображают животных

Психиатр объяснил, зачем люди на тренингах изображают животных Психиатр Крупин: изображение животных на тренинге помогает осознать эмоции

Изображение животных в рамках психологического тренинга может помочь найти контакт с собственными эмоциями, рассказал «Москве 24» психиатр и психолог Владимир Крупин. Он отметил, что таким образом становится легче проявлять свои чувства.

Однако такой метод подходит далеко не всем. Негативные последствия возможны для людей с определенными психическими предрасположенностями: например, биполярным расстройством или склонностью к нему. На фоне такого тренинга может развиться психоз, — рассказал Крупин.

Психиатр подчеркнул, что таким способом можно качественно проработать негативные чувства, например злость и агрессию. По его словам, подавленные переживания легко выражать через перевоплощение.

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