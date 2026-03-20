Назван вид досуга, который сплотит коллег лучше застолья

Иммерсивный отдых позволит сплотить коллег и раскрыть их с неожиданной стороны, заявила NEWS.ru маркетолог, психолог-социолог Татьяна Егорова. По ее словам, традиционные корпоративные мероприятия с банальными конкурсами уже не оставляют ярких впечатлений.

Человеческий мозг очень избирателен и запоминает, в чем принимал непосредственное участие. Именно поэтому события, где гость становится участником, а не созерцателем, оставляют более яркий эмоциональный след. Совместное прохождение через нестандартные ситуации объединяет людей сильнее, чем совместное сидение за столом. В иммерсивном формате отдыха коллеги или друзья вынуждены коммуницировать по-новому, раскрываться с неожиданных сторон. Для корпоративных заказчиков это особенно ценно. Командообразование происходит естественно, без скучных тренингов и навязанных упражнений. Люди просто проживают общую историю, а эффект сплочения оказывается глубже и устойчивее, — пояснила Егорова.

Она подчеркнула, что классические концерты и спектакли приносят эстетическое удовольствие, но не изменяют человека внутренне. Иммерсивный формат, по словам психолога, предлагает больше свободы: зрители могут влиять на происходящее. В такие моменты, указала Егорова, включается личная ответственность за сюжет, что делает эмоции более яркими и острыми.

Рынок развлечений чаще предлагает варианты стандартных корпоративов с ведущим и конкурсами, традиционная свадьба с тамадой, обычный день рождения в ресторане — все это видели десятки раз. Иммерсивные форматы предлагают новый опыт. Человек попадает в мир, где действуют другие законы, где он может примерить на себя новую роль. Это не просто отдых, а приключение. Мозг воспринимает такой опыт как значимое событие и маркирует его как важное. Люди хотят не смотреть на чужую жизнь, а проживать свою — ярко, глубоко и незабываемо, — резюмировала Егорова.

