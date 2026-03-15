Работодателям объяснили, можно ли уволить токсичного сотрудника Роскачество сообщило о праве работодателя увольнять токсичных сотрудников

Работодатель может уволить сотрудника за последствия токсичного поведения, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в комментарии Lenta.ru. При этом она подчеркнула, что в Трудовом кодексе нет такого основания для увольнения, как «токсичность».

Эксперт пояснила, что ТК предусматривает конкретные основания для расторжения договора по инициативе работодателя. К ним относятся неоднократное неисполнение обязанностей без уважительных причин, грубые дисциплинарные проступки, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение коммерческой тайны и другие нарушения.

Понятия «токсичное поведение» в этом перечне нет, — отметила она.

Ганькина добавила, что работодателю важно фиксировать такие нарушения документально — служебными записками, актами или жалобами сотрудников. При повторении проступков это может стать законным основанием для увольнения за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей.

Ранее в Роскачестве сообщили, что российские компании в 2026 году могут начать скрытую оптимизацию персонала, избегая при этом массовых увольнений. По словам экспертов, работодатели будут действовать точечно: сокращать непродуктивные должности, переводить сотрудников на неполный день и перераспределять задачи внутри коллектива вместо расширения штата.