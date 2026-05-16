Эксперты раскрыли, как уйти на больничный после увольнения Роскачество: экс-работодатель оплачивает больничные уволившимся еще 30 дней

Уволенные сотрудники сохраняют за собой законное право на оформление больничного листа и получение соответствующих денежных выплат, рассказали Lenta.ru специалисты Роскачества. Норма социального страхования действует строго в течение 30 календарных дней с момента расторжения трудового договора.

Главным и обязательным условием для начисления средств является отсутствие у человека нового официального места работы. Пособие по болезни в данном случае рассчитывается в размере 60% от среднего заработка гражданина за последние два года, причем общий трудовой стаж роли не играет.

Если же экс-сотрудник оформляет больничный лист, например, по уходу за заболевшим ребенком, то такая выплата после увольнения уже не предусматривается законом. Современные стандарты ведения бизнеса также диктуют необходимость сохранения партнерских и экологичных отношений между сторонами при расторжении контракта.

С точки зрения современных моделей управления даже этап увольнения не должен превращаться в конфликт или потерю контакта между компанией и человеком. Сегодня качество расставания с сотрудником становится таким же важным элементом корпоративной культуры, как и процесс найма, — добавили в Роскачестве.

