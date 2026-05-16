16 мая 2026 в 08:20

Эксперты раскрыли, как уйти на больничный после увольнения

Роскачество: экс-работодатель оплачивает больничные уволившимся еще 30 дней

Медсестра заполняет больничный лист Медсестра заполняет больничный лист Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Уволенные сотрудники сохраняют за собой законное право на оформление больничного листа и получение соответствующих денежных выплат, рассказали Lenta.ru специалисты Роскачества. Норма социального страхования действует строго в течение 30 календарных дней с момента расторжения трудового договора.

Главным и обязательным условием для начисления средств является отсутствие у человека нового официального места работы. Пособие по болезни в данном случае рассчитывается в размере 60% от среднего заработка гражданина за последние два года, причем общий трудовой стаж роли не играет.

Если же экс-сотрудник оформляет больничный лист, например, по уходу за заболевшим ребенком, то такая выплата после увольнения уже не предусматривается законом. Современные стандарты ведения бизнеса также диктуют необходимость сохранения партнерских и экологичных отношений между сторонами при расторжении контракта.

С точки зрения современных моделей управления даже этап увольнения не должен превращаться в конфликт или потерю контакта между компанией и человеком. Сегодня качество расставания с сотрудником становится таким же важным элементом корпоративной культуры, как и процесс найма, — добавили в Роскачестве.

Депутат Госдумы Светлана Бессараб ранее заявила, что мужчины, которые зарабатывают меньше своих жен, чаще всего оформляют декретный отпуск. Парламентарий призвала ввести для отцов, находящихся в декрете, дополнительные социальные льготы.

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота
Вместо надоевшей жареной и вареной картошки. Готовим картофель «Айдахо»: горчица, паприка, масло — и получится вкуснота

