В Госдуме объяснили, как будет работать больничный для самозанятых

Депутат Соломатина: самозанятые смогут получать выплаты по больничному

Самозанятые, делающие отчисления в ФСС, смогут получать выплаты по больничному, рассказала 360.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. Она отметила, что такое решение является заботой о благосостоянии граждан.

Самозанятые и так сами за себя отвечают, но если идет регистрация, и они все-таки платят определенный процент своих доходов в Фонд социального страхования, то при невозможности зарабатывать деньги могут получать по листу нетрудоспособности хоть какие-то выплаты, — рассказала Соломатина.

Депутат подчеркнула, что теперь один из родителей также может сохранить право на пособие при подработке у другого работодателя. По ее словам, такая инициатива позволит решить ряд социальных проблем.

Ранее сообщалось, что Минздрав России утвердил обновленный порядок оформления больничных листов и условия их формирования. Изменения касаются также правил получения страховых выплат и пособий.

Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
