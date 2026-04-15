В России обновили правила оформления больничных

Минздрав России утвердил обновленный порядок оформления больничных листов и условия их формирования, передает РИА Новости со ссылкой на ведомство. Изменения касаются также правил получения страховых выплат и пособий.

Теперь в период отпуска по уходу за ребенком родитель сохраняет право на пособие при работе у другого страхователя. Это позволяет совмещать декрет с дополнительной занятостью без потери страхового обеспечения.

Самозанятые граждане теперь смогут оформлять листки нетрудоспособности, уточнили в Минздраве. Подчеркивается, что новые правила направлены на расширение доступа к страховой защите и упрощение процедур.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты РФ заявили: работодатель в России не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе в тот период, когда человек находится на больничном. При этом ведомство подчеркнуло, что ограничение действует исключительно для работодателя.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что в России с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд получит возможность рассчитывать пособия без обращения к работодателю — для этого потребуется только информация с индивидуального лицевого счета сотрудника.