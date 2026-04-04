Россиянам раскрыли, что изменится в социальных выплатах с 1 июля Депутат Говырин: с 1 июля в России изменятся назначения социальных выплат

В России с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд получит возможность рассчитывать пособия без обращения к работодателю — для этого потребуется только информация, накопленная в индивидуальном лицевом счете сотрудника, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Соответствующий проект постановления вынес на общественные обсуждения Минтруд. Сейчас фонд опирается на данные от работодателя и другие источники.

Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счет работника. С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий, — объяснил парламентарий.

Если информации на счету достаточно, фонд назначит выплату без запроса к работодателю. Если данных не хватает, Соцфонд сформирует адресный запрос. Работодатель должен будет предоставить только недостающие сведения. Это займет три рабочих дня.

Депутат уточнил, что это не новая модель, а донастройка уже существующей системы. Проект убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов. Документ пока находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее Генпрокуратура РФ объявила, что в России банкроты получат право беспрепятственно распоряжаться некоторыми социальными выплатами. Соответствующие изменения вносятся в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».