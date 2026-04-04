Россиянам раскрыли, что изменится в социальных выплатах с 1 июля

Депутат Говырин: с 1 июля в России изменятся назначения социальных выплат

В России с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд получит возможность рассчитывать пособия без обращения к работодателю — для этого потребуется только информация, накопленная в индивидуальном лицевом счете сотрудника, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Соответствующий проект постановления вынес на общественные обсуждения Минтруд. Сейчас фонд опирается на данные от работодателя и другие источники.

Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счет работника. С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий, — объяснил парламентарий.

Если информации на счету достаточно, фонд назначит выплату без запроса к работодателю. Если данных не хватает, Соцфонд сформирует адресный запрос. Работодатель должен будет предоставить только недостающие сведения. Это займет три рабочих дня.

Депутат уточнил, что это не новая модель, а донастройка уже существующей системы. Проект убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов. Документ пока находится на стадии общественного обсуждения.

Ранее Генпрокуратура РФ объявила, что в России банкроты получат право беспрепятственно распоряжаться некоторыми социальными выплатами. Соответствующие изменения вносятся в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 апреля
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

