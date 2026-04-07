Минтруд разъяснил, можно ли уволить работника во время больничного Минтруд: работодатель не может уволить сотрудника во время больничного

Работодатель в России не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе в тот период, когда человек находится на больничном, сообщило Министерство труда и социальной защиты РФ. При этом ведомство подчеркнуло, что ограничение действует исключительно для работодателя.

Ограничение действует только для работодателя — он не может прекратить трудовые отношения по своей инициативе, пока сотрудник находится на больничном, — говорится в сообщении.

Сам же россиянин может уволиться по собственному желанию в любое время, в том числе и во время болезни, уточнили в министерстве. Заявление подается в обычном порядке, и трудовой договор расторгается через две недели после того, как работодатель получил документ.

В ведомстве пояснили, что время, проведенное на больничном, полностью засчитывается в этот двухнедельный срок. Это означает, что отрабатывать дни, когда сотрудника не было на работе из-за болезни, не требуется.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что в России с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд получит возможность рассчитывать пособия без обращения к работодателю — для этого потребуется только информация, накопленная в индивидуальном лицевом счете сотрудника.