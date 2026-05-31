Прокуратура организовала проверку после ЧП с газом в Ингушетии

Прокуратура Ингушетии начала проверку по факту взрыва газа в частном доме в селе Троицком, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в МАКСе. В результате происшествия пострадали двое взрослых и трое их несовершеннолетних детей.

Прокурор Республики Ингушетия Андрей Васильченко организовал проверку по сообщению о взрыве газовоздушной смеси 31 мая 2026 года в частном домовладении по ул. Осмиева с. п. Троицкое, в результате которого пострадали двое взрослых и трое их несовершеннолетних детей. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев, — говорится в сообщении.

