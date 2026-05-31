31 мая 2026 в 11:53

Прокуратура организовала проверку после ЧП с газом в Ингушетии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Ингушетии начала проверку по факту взрыва газа в частном доме в селе Троицком, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в МАКСе. В результате происшествия пострадали двое взрослых и трое их несовершеннолетних детей.

Прокурор Республики Ингушетия Андрей Васильченко организовал проверку по сообщению о взрыве газовоздушной смеси 31 мая 2026 года в частном домовладении по ул. Осмиева с. п. Троицкое, в результате которого пострадали двое взрослых и трое их несовершеннолетних детей. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев, — говорится в сообщении.

Ранее в дагестанском поселке Ленинкент взорвалась газовоздушная смесь в частном доме. Мужчина 1996 года рождения, находившийся в помещении санузла, был госпитализирован в ожоговое отделение республиканской больницы. Возгорания и разрушений не последовало.

Кроме того, в результате мощного взрыва в многоэтажке в Далласе погибли как минимум три человека, еще пятеро ранены. По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка бытового газа. Взрыв и последовавший мощный пожар полностью уничтожили дом, в котором было более 70 квартир. На месте работали 120 пожарных.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
