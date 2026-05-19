Мужчина попал в больницу с термическим ожогом после ЧП в помещении санузла В пригороде Махачкалы из-за взрыва газа пострадал человек

В частном доме в поселке Ленинкент в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси, сообщили на канале ГУ МЧС России по региону в МАКСе. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил в службу «112» из микрорайона 7. Взрыв произошел в помещении санузла частного домовладения, без последующего возгорания и разрушений. В результате пострадал мужчина 1996 года рождения. Его состояние оценивается как средней тяжести: он получил термические ожоги примерно 20% поверхности тела.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался в багажнике легкового автомобиля и отлетел в автобус в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, в результате взрыва погибла женщина. Автомобильное движение на месте происшествия было частично перекрыто.

До этого мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этномастера Федора Удольского в Новой Москве. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.