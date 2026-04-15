Два человека погибли при взрыве газа в Новой Москве

Мощный взрыв газовых баллонов уничтожил двухэтажную мастерскую известного этно-мастера Федора Удольского в Новой Москве, передает РЕН ТВ. В ходе тушения огня и разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших, еще двое пострадали.

Огонь мгновенно охватил площадь в 300 квадратных метров, полностью уничтожив подсобное хозяйство. Из-за угрозы распространения пламени спасателям пришлось экстренно эвакуировать жителей соседнего дома. Сам владелец мастерской получил серьезные ожоги и был госпитализирован медиками в тяжелом состоянии. В настоящее время экстренные службы продолжают работу на пепелище, устанавливая все обстоятельства трагедии.

Ранее взрыв в частном жилом доме произошел в селе Новокули Новолакского района Дагестана. Причиной стала утечка бытового газа. В результате происшествия погибла девушка 2004 года рождения. После взрыва возник пожар.

До этого взрыв прогремел в многоэтажном доме в Петербурге. Хлопок произошел в квартире на Петергофском шоссе, где, предположительно, взорвался газовый баллон. Громкий звук раздался в трехкомнатной квартире, расположенной на восьмом этаже, пострадали трое детей.