Миллениалы массово поехали в Китай ради избавления от морщин и бессонницы Россиянки стали тратить сотни тысяч рублей на оздоровительные туры в Китай

Россиянки все чаще отправляются на китайский остров Хайнань ради традиционной медицины, пишет Telegram-канал Baza. Такие туры пользуются популярностью у женщин 35–45 лет, которые совмещают пляжный отдых с курсами омоложения и восстановлением организма.

Как сообщили представители туристической отрасли, чаще всего клиентки жалуются на боли в спине и шее, хроническую усталость, бессонницу и отечность. Многие приезжают вместе с подругами или матерями 55–65 лет.

Как пишет канал, перед началом процедур пациенток обследуют врачи: проводят осмотр, измеряют давление и делают пульсовую диагностику. После этого клиентам подбирают индивидуальную программу, куда могут входить иглоукалывание, массажи, банки, прогревания и фиточаи. При проблемах с позвоночником предлагают методику «иглонож», при которой с помощью специальных игл устраняют зажимы и спайки.

Недельный отдых в четырехзвездочном отеле на Хайнане с перелетом из Москвы стоит около 150 тыс. рублей на двоих. Дополнительно базовый набор процедур обойдется примерно в 50 тыс. рублей на человека. За более дорогие программы с ежедневными массажами, лимфодренажем, акупунктурным лифтингом и восстановительными практиками просят 90–180 тыс. рублей за неделю.

Ранее врач-косметолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что иглоукалывание помогает при похудении. По ее словам, в рамках комплексной программы пациенты могут терять до трех килограммов за месяц, но результат зависит от образа жизни и генетики.