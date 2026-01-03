«Теряют до трех килограммов»: врач назвала необычный способ похудеть

Иглоукалывание может помочь при похудении, рассказала «Вечерней Москве» врач-косметолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. По ее словам, в рамках комплексной программы пациенты могут терять до трех килограммов за месяц, однако это зависит от образа жизни и генетики.

В рамках комплексной программы некоторые пациенты теряют до трех килограммов за месяц. Величина потери веса зависит от множества факторов: начальная масса тела, возраст, пол, генетика, образ жизни, сопутствующие медицинские состояния, — сказала эксперт.

Мухина пояснила, что иглоукалывание противопоказано беременным, а также пациентам с эпилепсией, острыми инфекциями и онкологическими заболеваниями. Она также призвала посетить врача прежде чем назначать первый сеанс.

До этого фитнес-тренер Ирина Мальцева в разговоре с NEWS.ru дала рекомендации людям с избыточным весом. По ее словам, им не стоит сразу приступать к интенсивным тренировкам. В первые недели важно укреплять сердце, мышцы и суставы с помощью размеренных нагрузок.