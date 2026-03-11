Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 20:03

Врачи выходили шестимесячную девочку весом меньше полукилограмма

В Кабардино-Балкарии врачи спасли новорожденную весом менее полукилограмма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В перинатальном центре Кабардино-Балкарии врачи спасли жизнь новорожденной девочки, которая появилась на свет с весом менее 500 граммов, сообщили в региональном Минздраве. Профессионализм медицинского персонала и оперативные меры позволили успешно провести реанимационные процедуры.

Девочка родилась в октябре прошлого года в тяжелом состоянии. Из-за преждевременных родов на шестом месяце беременности матери сделали кесарево сечение. Новорожденную сразу перевели в реанимацию.

В течение двух с половиной месяцев медицинский персонал боролся за жизнь девочки. Она начала дышать самостоятельно и была отключена от аппарата ИВЛ. Постепенно функции ее организма восстановились. В марте 2026 года малышку выписали из больницы, ее вес превысил 2,7 кг, и она чувствовала себя хорошо.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка проглотила 30 магнитов из конструктора. Ребенок был госпитализирован с сильной рвотой. Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства провели лапароскопическую операцию и извлекли магниты из тонкого кишечника девочки. Сейчас ребенок выписан домой на амбулаторное лечение.

