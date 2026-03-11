Двух участников массовой драки в ярославском ТЦ отправили под стражу

Двоих участников массовой драки в торговом центре «Аура» Ярославля заключили под стражу, сообщили в региональной прокуратуре. Им грозит до семи лет лишения свободы.

На два месяца под стражу заключены два подростка — 14 и 17 лет. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, согласно части 2 статьи 213 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Ярославле произошла массовая драка с участием несовершеннолетних. По предварительным данным, в результате конфликта один из участников получил ножевое ранение, а двое других — травмы головы и ушибы. Инцидент произошел 9 марта. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого во Владивостоке в кафе «Порт-Артур» произошла массовая драка с участием подростков. Компания несовершеннолетних пришла в заведение, распивала там крепкие напитки, и между ними вспыхнула ссора. Посетители были вынуждены рассесться по углам и долго не могли уйти из-за происходящего. Очевидцы сообщают, что подростки вели себя агрессивно, прыгали по столам и бросали бутылки.