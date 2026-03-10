Стали известны подробности массовой драки в Ярославле Во время драки в ярославском ТЦ один человек получил ножевое ранение

Во время массовой драки в торговом центре «Аура» в Ярославле один человек получил ножевое ранение, сообщили в СУ СК по Ярославской области. В ведомстве уточнили, что пострадали четверо несовершеннолетних, все они госпитализированы, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, пострадали три человека. Один из них получил ножевое ранение, но оно несерьезное. Еще у двоих — сотрясение мозга и ушибы. Собеседник не уточнил, участвовали ли пострадавшие в драке или же на них напали.

Вечером 9 марта в Сети появилось видео массовой драки в крупнейшем торговом центре Ярославля. Очевидцы выкладывали фотографии лежащих людей и сообщали о раненых. Некоторые участники потасовки, по их словам, были вооружены.

СУ СК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, неустановленные несовершеннолетние, действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, применяя насилие к гражданам.

Ранее столичный суд отправил под стражу мужчину, устроившего резню у метро «Сокол». По версии следствия, в ходе конфликта он нанес ножевые ранения двум знакомым: 21-летний пострадавший погиб на месте, а 29-летнего госпитализировали. Фигуранту предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство.