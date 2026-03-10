Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:22

Стали известны подробности массовой драки в Ярославле

Во время драки в ярославском ТЦ один человек получил ножевое ранение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время массовой драки в торговом центре «Аура» в Ярославле один человек получил ножевое ранение, сообщили в СУ СК по Ярославской области. В ведомстве уточнили, что пострадали четверо несовершеннолетних, все они госпитализированы, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, пострадали три человека. Один из них получил ножевое ранение, но оно несерьезное. Еще у двоих — сотрясение мозга и ушибы. Собеседник не уточнил, участвовали ли пострадавшие в драке или же на них напали.

Вечером 9 марта в Сети появилось видео массовой драки в крупнейшем торговом центре Ярославля. Очевидцы выкладывали фотографии лежащих людей и сообщали о раненых. Некоторые участники потасовки, по их словам, были вооружены.

СУ СК возбудило уголовное дело о хулиганстве. По данным ведомства, неустановленные несовершеннолетние, действуя группой лиц, грубо нарушали общественный порядок, применяя насилие к гражданам.

Ранее столичный суд отправил под стражу мужчину, устроившего резню у метро «Сокол». По версии следствия, в ходе конфликта он нанес ножевые ранения двум знакомым: 21-летний пострадавший погиб на месте, а 29-летнего госпитализировали. Фигуранту предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство.

Ярославль
торговые центры
расследования
подростки
поножовщины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.