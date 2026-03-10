Московскую общину мусульман «наказали рублем» за нарушение законов Суд оштрафовал общину мусульман в Москве за нарушение безопасности

Мировой суд вынес постановление о взыскании штрафа с московской мусульманской общины «Рисалят», передает ТАСС. Причиной стали выявленные нарушения требований антитеррористической безопасности.

Религиозная организация признана виновной по части 1 статьи 20.35 Кодекса об административных правонарушениях. Ее обязали выплатить государству 50 тыс. рублей.

Установлено, что в помещении общины на Огородном проезде системы противопожарной защиты оказались неработоспособны. Кроме того, во время проведения массовых богослужений, обрядов и церемоний с участием более 50 человек не была организована физическая охрана объекта. Также не обеспечивалась защита данных о мерах антитеррористической безопасности.

Паспорт безопасности свободно лежал на открытой полке в шкафу в бухгалтерском помещении. В момент проверки дверь в эту комнату была распахнута, а внутри находились волонтеры общины.

Помимо этого, мировым судьей «Рисалят» признана виновной в ведении миссионерской деятельности с нарушениями закона. Община организовала молитвенный центр на четвертом этаже торгового центра на Огородном проезде. Там оборудовали зал для совершения намазов, обустроили столовую и детские учебные классы. Каждую пятницу в этом комплексе проводилась коллективная молитва, которая собирала примерно 150 человек.

Ранее на международной исламской конференции в Астрахани муфтии дали рекомендацию верующим не проводить коллективные моления в местах большого скопления людей. Священнослужители считают, что такой подход позволит мусульманам не создавать помех окружающим.