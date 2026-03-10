Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:50

Московскую общину мусульман «наказали рублем» за нарушение законов

Суд оштрафовал общину мусульман в Москве за нарушение безопасности

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мировой суд вынес постановление о взыскании штрафа с московской мусульманской общины «Рисалят», передает ТАСС. Причиной стали выявленные нарушения требований антитеррористической безопасности.

Религиозная организация признана виновной по части 1 статьи 20.35 Кодекса об административных правонарушениях. Ее обязали выплатить государству 50 тыс. рублей.

Установлено, что в помещении общины на Огородном проезде системы противопожарной защиты оказались неработоспособны. Кроме того, во время проведения массовых богослужений, обрядов и церемоний с участием более 50 человек не была организована физическая охрана объекта. Также не обеспечивалась защита данных о мерах антитеррористической безопасности.

Паспорт безопасности свободно лежал на открытой полке в шкафу в бухгалтерском помещении. В момент проверки дверь в эту комнату была распахнута, а внутри находились волонтеры общины.

Помимо этого, мировым судьей «Рисалят» признана виновной в ведении миссионерской деятельности с нарушениями закона. Община организовала молитвенный центр на четвертом этаже торгового центра на Огородном проезде. Там оборудовали зал для совершения намазов, обустроили столовую и детские учебные классы. Каждую пятницу в этом комплексе проводилась коллективная молитва, которая собирала примерно 150 человек.

Ранее на международной исламской конференции в Астрахани муфтии дали рекомендацию верующим не проводить коллективные моления в местах большого скопления людей. Священнослужители считают, что такой подход позволит мусульманам не создавать помех окружающим.

суды
мусульмане
община
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.