Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева

В Екатеринбурге полицейские в сопровождении спецназа задержали лидера азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаева, пишет портал E1.RU со ссылкой на несколько источников. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве при продаже земельного участка.

Задержали у входа в башню «Исеть», где он посещал фитнес-клуб Encore. Работал ОБОП в сопровождении СОБР. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве при продаже земельного участка, — рассказал источник.

По данным Telegram-канала Baza, Мустафаев был избран на пост регионального главы общины азербайджанцев на Урале три месяца назад. Что касается его предшественника Шахина Шихлинского, то он находится в следственном изоляторе. Мустафаев же обвинял Шихлинского в «некачественной работе» с соотечественниками и в том, что община стала ассоциироваться с криминалом.

