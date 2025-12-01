День матери
01 декабря 2025 в 20:22

Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Екатеринбурге полицейские в сопровождении спецназа задержали лидера азербайджанской общины на Урале Видади Мустафаева, пишет портал E1.RU со ссылкой на несколько источников. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве при продаже земельного участка.

Задержали у входа в башню «Исеть», где он посещал фитнес-клуб Encore. Работал ОБОП в сопровождении СОБР. По предварительным данным, его подозревают в мошенничестве при продаже земельного участка, — рассказал источник.

По данным Telegram-канала Baza, Мустафаев был избран на пост регионального главы общины азербайджанцев на Урале три месяца назад. Что касается его предшественника Шахина Шихлинского, то он находится в следственном изоляторе. Мустафаев же обвинял Шихлинского в «некачественной работе» с соотечественниками и в том, что община стала ассоциироваться с криминалом.

Ранее мастера спорта России по смешанным единоборствам Тиграна Оганесяна арестовали в Тульской области по делу о создании преступной группировки из числа его учеников. По информации источника, мужчина, будучи тренером, организовал межэтническую банду, занимавшуюся вымогательством и разбоями.

