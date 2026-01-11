Ушел из жизни олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Киржинов умер на 78-м году жизни

Ушел из жизни олимпийский чемпион 1972 года по тяжелой атлетике Мухарбий Киржинов, рассказал директор спортивной школы им. Киржинова Рамазан Сиюхов в беседе с ТАСС. Спортсмену было 77 лет.

К сожалению, Мухарбий Нурбиевич Киржинов скончался сегодня утром, это произошло в больнице, где он лежал. Похороны состоятся сегодня же в Майкопе. Это очень большая потеря для всего нашего спорта, он был первым олимпийским чемпионом в истории Адыгеи. Много сделал для спорта и нашей школе лично много помогал, — поделился Сиюхов.

Киржинов завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Мюнхене в весовой категории до 67,5 кг. Он также дважды становился чемпионом мира и Европы, а также выиграл бронзовые медали на мировых и европейских соревнованиях. В период с 1972 по 1975 годы он установил четыре мировых рекорда и восемь рекордов СССР. За свои достижения был награжден орденом «Знак Почета».

