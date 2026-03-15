Пушилин рассказал, как двигается работа по улучшению «Купола Донбасса»

Работа по усовершенствованию качества системы РЭБ «Купол Донбасса» идет постоянно, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в процессе учитывается и зарубежный опыт.

Идет постоянная модернизация, специалисты работают, изучают то, что попадает на вооружение противнику, смотрят, что есть у нас, какие разработки в стране или же у наших союзников, которые можно внедрять, которыми можно дополнять нашу систему РЭБ «Купол Донбасса», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин признал, что прежние меры безопасности больше не работают. Это, по его мнению, касается далеко не только Донбасса. Пушилин констатировал, что весь мир изменился «очень сильно». Он отметил, что касаемо самого Донбасса, его сегодня можно сравнить с испытательным полигоном для западного вооружения. По его словам, вина за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Киеве.

Пушилин также обратил внимание, что конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что у израильского «Железного купола» не существует стопроцентной защиты. Практика доказывает, что беспилотники, ракеты и баллистика долетают до целей.