Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 03:00

Пушилин рассказал, как двигается работа по улучшению «Купола Донбасса»

Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Работа по усовершенствованию качества системы РЭБ «Купол Донбасса» идет постоянно, заявил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в процессе учитывается и зарубежный опыт.

Идет постоянная модернизация, специалисты работают, изучают то, что попадает на вооружение противнику, смотрят, что есть у нас, какие разработки в стране или же у наших союзников, которые можно внедрять, которыми можно дополнять нашу систему РЭБ «Купол Донбасса», — сказал Пушилин.

Ранее Пушилин признал, что прежние меры безопасности больше не работают. Это, по его мнению, касается далеко не только Донбасса. Пушилин констатировал, что весь мир изменился «очень сильно». Он отметил, что касаемо самого Донбасса, его сегодня можно сравнить с испытательным полигоном для западного вооружения. По его словам, вина за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Киеве.

Пушилин также обратил внимание, что конфликт на Ближнем Востоке наглядно показал, что у израильского «Железного купола» не существует стопроцентной защиты. Практика доказывает, что беспилотники, ракеты и баллистика долетают до целей.

Денис Пушилин
Донбасс
РЭБ
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лорак прокмментировала ссору с Киркоровым на шоу «Маски»
Британия думает поставить дроны союзникам на Ближнем Востоке
«Гораздо сложнее»: Трамп рассказал, чем его удивил Зеленский
Нетаньяху запросил разговор с Зеленским из-за иранских дронов
В ЕС озвучили роковую ошибку Трампа в войне с Ираном
Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ
Какие автомобили будут использовать в такси в 2026-м: как вырастут цены
В ГД внесли неожиданное предложение по поводу отопления в квартирах
Овечкин не забил в шестом матче подряд и его команда снова проиграла
В Белгороде повреждены объекты энергетики после массированного обстрела ВСУ
Главный онколог Минздрава раскрыл средний возраст заболевания раком в РФ
Названо число погибших при ракетном ударе по заводу в Иране
«Недостаточно хороши»: Трамп высказался о возможной сделке с Ираном
Пушилин рассказал, как двигается работа по улучшению «Купола Донбасса»
Трамп заявил, что США не нужна помощь Зеленского
ЕС опубликовал имена двух россиян, исключенных из санкций
Аэропорт Краснодара временно приостановил прием авиарейсов
Захарова рассказала, по какому принципу Россия строит отношения с США
Российскому борцу вольного стиля подарили неожиданный подарок
«Девочки из центра Москвы»: Дибров раскрыл детали своего нового романа
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.