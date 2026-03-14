14 марта 2026 в 10:44

Пушилин окрестил Донбасс полигоном для испытания западного оружия

Денис Пушилин
Сегодня Донбасс можно сравнить с испытательным полигоном для западного вооружения, такое мнение высказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, которые приводит ТАСС, вина за сложившуюся ситуацию целиком лежит на Киеве.

На самом деле здесь, благодаря или из-за действий украинского режима, Украина, ну и получается Донбасс, стали неким таким местом противостояния вооружения и испытания [западного] вооружения, — признал Пушилин.

Он добавил, что на сегодняшний день обеспечение полной безопасности ДНР — сложная задача. Как отметил Пушилин, процесс затрудняется во многом из-за особенностей ряда образцов вооружения.

Глава ДНР также признал, что прежние меры безопасности больше не работают. Это касается далеко не только Донбасса. Пушилин констатировал, что весь мир изменился «очень сильно». По его мнению, это во многом связано с появлением и развитием БПЛА.

Ранее Пушилин назвал освобождение Доброполья серьезным стратегическим ударом по группировке ВСУ в Донбассе. Населенный пункт давно используется противником как ключевой логистический узел.

ДНР
Донбасс
Денис Пушилин
СВО
Киев
Украина
Запад
оружие
вооружения
