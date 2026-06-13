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13 июня 2026 в 10:44

Мужчина ограбил комиссионку с игрушечным пистолетом в руках

МВД: в Братске рецидивист угрожал игрушечным пистолетом продавцу комиссионки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Имеющий судимость житель Братска ограбил комиссионный магазин на улице Комсомольской, угрожая продавцу игрушечным пистолетом, и был задержан по горячим следам, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области в мессенджере МАКС. Вечером в торговую точку вошел мужчина в черной куртке с накинутым капюшоном. Он направил на 21-летнюю девушку-консультанта предмет, внешне похожий на пистолет, и потребовал передать всю выручку. Напуганная сотрудница отдала грабителю 55 тыс. рублей наличными, после чего тот покинул магазин.

Сотрудники подразделения уголовного розыска городского отдела полиции оперативно установили личность нападавшего и задержали его по горячим следам. Им оказался ранее судимый 30-летний местный житель… Он пояснил, что похищенные деньги успел потратить на личные нужды, а в качестве орудия преступления использовал игрушечный пистолет, — сказали в МВД.

Ранее в Брянске задержали 37-летнего мужчину, похитившего упаковку кошачьего корма стоимостью более 2000 рублей из зоомагазина. Сотрудники МВД оперативно задержали подозреваемого. Он уже привлекался к уголовной ответственности.

В Ленобласти полиция по горячим следам поймала домушника, который случайно оставил в ограбленном доме собственный паспорт. Инцидент произошел в поселке Прибылово Выборгского района. Преступник вынес из жилья персональный компьютер и другую бытовую технику на общую сумму около 90 тыс. рублей.

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