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24 июля 2026 в 12:40

В Братске опровергли слухи о гашении вечного огня

Фото: Антон Вергун/РИА Новости
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Вечный огонь в Братске продолжает гореть и будет гореть всегда, заявил мэр города Александр Дубровин. Как передает Angarsky, информацию о гашении огня он назвал ложной и непроверенной.

Не могу не отреагировать на ту ложь, которую распространяют так называемые блогеры Братска. Сейчас говорю о непроверенной информации о том, что Вечный огонь на Мемориале Славы в Братске будет погашен, — заявил Дубровин.

Мэр города подчеркнул, что в его семье есть личная история, связанная с Великой Отечественной войной. По его словам, Вечный огонь — священный символ и дань уважения героям.

Ранее сообщалось, что на жителя города Ядрина в Чувашской Республике возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По версии правоохранителей, мужчина в мае попытался потушить Вечный огонь в населенном пункте.

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