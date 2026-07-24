В Братске опровергли слухи о гашении вечного огня

Вечный огонь в Братске продолжает гореть и будет гореть всегда, заявил мэр города Александр Дубровин. Как передает Angarsky, информацию о гашении огня он назвал ложной и непроверенной.

Не могу не отреагировать на ту ложь, которую распространяют так называемые блогеры Братска. Сейчас говорю о непроверенной информации о том, что Вечный огонь на Мемориале Славы в Братске будет погашен, — заявил Дубровин.

Мэр города подчеркнул, что в его семье есть личная история, связанная с Великой Отечественной войной. По его словам, Вечный огонь — священный символ и дань уважения героям.

Ранее сообщалось, что на жителя города Ядрина в Чувашской Республике возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). По версии правоохранителей, мужчина в мае попытался потушить Вечный огонь в населенном пункте.