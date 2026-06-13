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13 июня 2026 в 10:31

Синоптик рассказал, какую погоду москвичам ждать в воскресенье

Тишковец: в воскресенье в Москву придут грозовые ливни и похолодание

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями придет в Москву в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, погодные условия начнут меняться уже в конце недели.

В воскресенье жара спадет — пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями, ожидается до девяти миллиметров осадков. Ночью плюс 12 — плюс 15, после полудня посвежеет до плюс 20 — плюс 23, — сказал Тишковец.

На следующей неделе в столичном регионе ожидается заметное понижение температуры воздуха до плюс 22 градусов днем. В ночные часы столбики термометров опустятся до плюс семи, при этом вероятность дождей сохранится.

Ранее синоптик Никита Поповнин рассказал, что после периода жаркой погоды в Москве на следующей неделе, 15–21 июня, станет прохладнее. По его словам, похолодание окажется довольно ощутимым: ожидаются проливные дожди и сильный ветер, а температура воздуха опустится до 20–24 градусов тепла.

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